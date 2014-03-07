به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدباقر عبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند، با اشاره به ابلاغ سیاست های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در خصوص اقتصاد مقاومتی، اظهارداشت: حماسه اقتصادی در عالی ترین شکل توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بیان شده است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیای ایران و قرارگرفتن در منطقه خاورمیانه، عنوان کرد: همواره برای این منطقه بحران های سیاسی، اقتصادی و امنیتی طرح ریزی شده است.

حجت الاسلام عبادی اضافه کرد: اقتصاد ملت ایران باید به جایی برسد که بحران های اقتصادی و امنیتی خارجی نتواند اقتصاد ایران را متزلزل کند.

وی با اشاره به اینکه هدف از اقتصاد مقاومتی نگاه به درون و توامندی های داخلی است، افزود: این امر به این معنا نیست که باید مرزهای ایران بسته شود، بلکه توجه به مرزهای بین المللی نیز از موضوعات مورد توجه در اقتصاد مقاومتی است.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به اینکه ایران از معادن و انرژی های با ارزشی برخوردار است، افزود: این مهم باعث شده تا استعمارگران همواره برای بدست آوردن این کشور و معادن غنی آن برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به اینکه خاورمیانه همواره کانون بحرانهای جهانی بوده است، افزود: استعمارگران نمی خواهند، هرگز در این منطقه حکومتی قدرتمند و قوی وجود داشته باشد.

حجت الاسلام عبادی همچنین با اشاره به میلاد حضرت زینب(س)، بیان کرد: حضرت زینب(س) پیام آور کربلا و یک اسوه برای تمام زنان عالم است.

وی با اشاره به جایگاه زن در اسلام، عنوان کرد: زنان در جامعه اسلامی از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار بوده و براساس سیره و روش زندگی حضرت زینب(س) به عنوان زن نمونه اسلامی در عرصه سیاست نیز فعالیت دارند.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به اینکه حضرت زینب(س) در یک دوره پر فراز و نشیب و حساس امنیتی و نظامی زندگی کرده است، افزود: حضرت زینب(س) برای همه زنان دنیا اسوه و الگو است.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه بهورزان با حضور در روستاها و مناطق محروم نقش مهمی در بهداشت و سلامت مردم ایفا می کنند، بیان کرد: در صورتی که انسان به وظایف انسانی و اسلامی خود به درستی عمل کند نوعی عبادت به محسوب می شود.

سهم هزینه‌های درمانی بیماران در کشور کم شود

وی با اشاره به اینکه نظام درمان کشور علیرغم تمام پیشرفت های علمی و پزشکی، اشکالات، ضعف ها و کمبودهایی دارد، تاکید کرد: کشور در نظام درمان رتبه خوبی در سطح جهان ندارد که دولت مردان باید اصلاحاتی در این زمینه داشته باشند.

حجت الاسلام عبادی با اشاره به اینکه دولت یازدهم اقداماتی برای اصلاح این امور در دست اجرا دارد، افزود: هم اکنون سهم بیمار در درمان خیلی بالا بوده و 70 درصد درمان توسط بیمار پرداخت می شود.

وی ادامه داد: با توجه به حق بیمه های دریافتی از سوی مردم، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که بیمار با وجود بیمه تنها 10 تا 15 درصد حق درمان را پرداخت کند.

حجت الاسلام عبادی به سالروز بزرگداشت سیدجمال الدین اسد آبادی در هفته جاری اشاره کرد و افزود: سیدجمال الدین اسد آبادی یک مصلح و اندیشمند و افتخار دنیای اسلام بوده است.

به گفته وی سیدجمال الدین اسدآبادی در دوران زندگی خود برای اصلاح امور مردم به سراغ سلاطین و حاکمین رفته تا امورات مردم را اصلاح کنند.

وی با اشاره به 22 اسفندماه و سالروز فرمان امام راحل مبنی بر تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، افزود: امام راحل در سال 58 به منظور ساماندهی امور خانواده های شهدا و رسیدگی به امورات آنها این مجموعه را تشکیل داده است.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه 22 اسفند ماه از امسال به عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است، تصریح کرد: عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون از خودگذشتگی ها و ایثار شهدا است.

وی با اشاره به برگزاری پانزدهمین اجلاس خبرگان در هفته گذشته، بیان داشت: در این اجلاس بر اقتصاد مقامتی تاکید ویژه ای شده است.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه همچنین از دیگر موضوعات مطرح شده در این اجلاس هشدار خبرگان رهبری به حریم ‌شکننان بوده است، بیان کرد: نباید فرصتی فراهم شود تا افرادی که اعتدال واقعی ندارند صاحب مسئولیت شوند.

وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی جایگاه نظارتی و قانون گذاری دارد و وظیفه اجرایی ندارد، افزود: مجلس بر عملکرد وزرا، دولت و ادارات کل نظارت دارد.

حجت الاسلام عبادی همچینن به فعالیت صندوق ملی توسعه کشور اشاره کرد و ادامه داد: منابع پرداختی این صندوق به استانها نامحدود بوده و به واجدین شرایط پرداخت می شود.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه استانها به لحاظ شرایط و امکاناتی که دارند از وام های این صندوق برخوردار می شوند، یادآور شد: منابع این صندوق سهمیه بندی نشده و تمام استانها به حد نیاز و داشتن شرایط می توانند از آن برخوردار شوند.