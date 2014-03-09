به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهاي انتخابي تيم ملي تكواندو بانوان برای حضور در بازي هاي آسيايي 2014 اينچوان كره روز گذشته در خانه تكواندو برگزار شد كه در پايان 13 تکواندوکار به اردوي آماده سازي که از امروز زیر نظر مینو مداح آغاز می شود راه پیدا کردند.

نکته مهم در این خصوص انتخاب سوسن حاجی پور در وزن چهارم است. اینکه در همه اوزان دو تا سه نفر به اردو دعوت شده اند و در این وزن فقط حاجی پور مجوز حضور در اردو را پیدا کرده قابل تامل می باشد. در اینکه حاجی پور تکواندوکار قابلی است و تجربه بالایی از جمله حضور در المپیک را دارد شکی نیست ولی حضور یک رقیب یا به نوعی آلترناتیو می تواند انگیزه های تمرینی او را دو چندان کند.

اما در سایر اوزان فريده رشيدي و معصومه حجتي از تهران در وزن دوم ، پريسا قرباني از تهران و سمانه شش پري از البرز در وزن سوم ، پريسا فرشيدي از تهران و ساناز بحري از مازندران در وزن پنجم ، سمانه رضايي و نرگس باقري از تهران و شكرانه ايزدي از قزوين در وزن ششم ، هانيه اخلاقي از البرز ، آتوسا كاكاوند از قزوين و فاطمه روحاني از تهران در وزن هفتم ، اكرم خدابنده از البرز و نفيسه رنگرز زاده از خراسان رضوي در وزن هشتم جواز حضور در اردوی آماده سازی را کسب کردند.

نخستين جلسه اردوي آماده سازي اين نفرات از امروز يكشنبه هجدهم اسفند ماه در خانه تكواندو آغاز مي شود.