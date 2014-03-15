امیدواریم وضعیت اوکراین تاثیری بر مذاکرات ایران نداشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که اختلاف روسیه و آمریکا بر سر بحران اوکراین تاثیری بر مذاکرات ۱+۵ با ایران نداشته باشد.
قرار است روز دوشنبه ۲۶ اسفند مذاکرات ایران و ۱+۵ در سطح معاونان وزارت خارجه درباره رسیدن به یک توافق جامع در شهر وین از سر گرفته شود.
این مقام آمریکایی تصریح کرد: امیدواریم هر آنچه در روزهای آینده درباره اوکراین رخ می دهد تاثیری بر مذاکرات ما و ایران در وین نداشته باشد. وی با این حال گفت که همه اعضای ۱+۵ در حال حاضر در مذاکره با ایران اتفاق نظر دارند.
این مقام آمریکایی که اشاره ای به نام وی نشده هچنین از رایزنی اعضای گروه 1+5 با یکدیگر درباره موضوع هسته ای ایران خبر داد.
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