امیدواریم وضعیت اوکراین تاثیری بر مذاکرات ایران نداشته باشد

یک مقام آمریکایی در آستانه دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 ابرای امیدواری کرد که وضعیت موجود در اوکراین و تنشها میان کاخ سفید و کرملین، تاثیری در مذاکرات 1+5 و تهران نداشته باشد.