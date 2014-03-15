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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۴۷

آمریکا :

امیدواریم وضعیت اوکراین تاثیری بر مذاکرات ایران نداشته باشد

امیدواریم وضعیت اوکراین تاثیری بر مذاکرات ایران نداشته باشد

یک مقام آمریکایی در آستانه دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 ابرای امیدواری کرد که وضعیت موجود در اوکراین و تنشها میان کاخ سفید و کرملین، تاثیری در مذاکرات 1+5 و تهران نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که اختلاف روسیه و آمریکا بر سر بحران اوکراین تاثیری بر مذاکرات ۱+۵ با ایران نداشته باشد.

قرار است روز دوشنبه ۲۶ اسفند مذاکرات ایران و ۱+۵ در سطح معاونان وزارت خارجه درباره رسیدن به یک توافق جامع در شهر وین از سر گرفته شود.

این مقام‌ آمریکایی تصریح کرد: امیدواریم هر آنچه در روزهای آینده درباره اوکراین رخ می دهد تاثیری بر مذاکرات ما و ایران در وین نداشته باشد. وی با این حال گفت که همه اعضای ۱+۵ در حال حاضر در مذاکره با ایران اتفاق نظر دارند.

این مقام آمریکایی که اشاره ای به نام وی نشده هچنین از رایزنی اعضای گروه 1+5 با یکدیگر درباره موضوع هسته ای ایران خبر داد.

کد مطلب 2256333

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