به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این حضور فردوس کاویانی، قاسم زارع، لیلا برخورداری، پریسا مقتدی، مهدی عبادتی، اکرم حاج‌حسینی و سهیل دیوسالار در این نمایش قطعی شده بود.

«تانگوی تخم‌مرغ داغ» داستان فروریختن پدرسالاری و شکوفایی فرزندان است، امید به پاکی و صداقت جوانان و آینده‌ای روشن که در پناه حرکت آنها به وجود آمده است.

در این نمایش 100 دققیه‌ای، وحید لاری به عنوان طراح دکور، جهانسوز فولادی به عنوان آهنگساز،‌ ماریا حاجیها چهره‌پرداز و شبنم روزبهانی به عنوان طراح لباس با گروه همکاری می‌کنند.

هادی مرزبان تا کنون نمایش‌هایی همچون طالب، فریاد‌، پلکان‌، شاهزاده و گدا، آهسته با گل سرخ، هملت با سالاد فصل، تنبورنواز، آمیزقلمدون‌، شب روی سنگفرش خیس، سیمرغ‌، میرعشق، باغ شبنمای ما،‌ خاطرات هنرپیشه نقش دوم،‌ ملودی شهر بارانی، پایین گذر سقاخانه‌، ‌نوبت دیوانگی، لبخند باشکوه آقای گیل، خانمچه و مهتابی‌، ‌مومیا‌ و .... را به صحنه برده است.