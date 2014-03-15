طلا نژادحسن، نویسنده، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان نگارش جدیدترین رمان خود با عنوان «شهر گمشده زیر رمل های کنار ساحل» خبر داد و گفت: محور این رمان تاریخی از 28 مرداد سال 1332 تا سالهای اخیر را در برگرفته است، رویکردی که در رمان قبلیام نیز وجود داشت.
این نویسنده ادامه داد: «شهر گمشده زیر رملهای کنار ساحل» رمانی زمانی و تاریخ محور است و روایت آن به لحاظ مکانی از خوزستان سال 1332 آغاز و تا زمان تهران کنونی ادامه مییافته و تمامی ماجراهای تاریخی از جمله حوادثی چون کودتای 28 مردادف جنگ تحمیلی را دربردارد.
نژادحسن تصریح کرد: این رمان نهایتاً به زندگی شهری تهران ختم شده و در رفت و برگشتهای زمانی شکل میگیرد که شخصیت اصلی آن زن محور است اما مردها نیز در این رمان نقش پررنگی به ویژه در دوره جنگ دارند.
این نویسنده گفت: تمامی روایت رمان در رفت و برگشتهای ذهنی قهرمان زن داستان یعنی «مهتاج» و خاطرات او از پدرش بازمیگردد.
وی با بیان اینکه مضامین اقلیمی و شهری امروز تا حدودی در این رمان پر رنگ است، تاکید کرد: این رمان همچنین سبقهای از عشق دارد که این عشق تجربه «مهتاج» است.
نژاد حسن در پایان گفت: این رمان 218 صفحه دارد و قرارداد آن با برای نشر با انتظارات «قطره» بسته شده و در حال حاضر فهرستنویسی در کتابخانه ملی شده و در وزارت ارشاد، منتظر اخذ مجوز است.
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