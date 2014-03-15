  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۵۶

«شهر گمشده زیر رمل‌های کنار ساحل» منتشر می‌شود

«شهر گمشده زیر رمل‌های کنار ساحل» منتشر می‌شود

جدیدترین رمان طلا نژادحسن با عنوان «شهر گمشده زیر رمل‌های کنار ساحل» به زودی منتشر می‌شود.

طلا نژادحسن، نویسنده،‌ در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان نگارش جدیدترین رمان خود با عنوان «شهر گمشده زیر رمل های کنار ساحل» خبر داد و گفت: محور این رمان تاریخی از 28 مرداد سال 1332 تا سال‌های اخیر را در برگرفته است،‌ رویکردی که در رمان قبلی‌ام نیز وجود داشت.

این نویسنده ادامه داد: «شهر گمشده زیر رمل‌های کنار ساحل» رمانی زمانی و تاریخ محور است و روایت آن به لحاظ مکانی از خوزستان سال 1332 آغاز و تا زمان تهران کنونی ادامه می‌یافته و تمامی ماجراهای تاریخی از جمله حوادثی چون کودتای 28 مردادف جنگ تحمیلی را دربردارد.

نژادحسن تصریح کرد: این رمان نهایتاً به زندگی شهری تهران ختم شده و در رفت و برگشت‌های زمانی شکل می‌گیرد که شخصیت اصلی آن زن محور است اما مردها نیز در این رمان نقش پررنگی به ویژه در دوره جنگ دارند.

این نویسنده گفت: تمامی روایت رمان در رفت و برگشت‌های ذهنی قهرمان زن داستان یعنی «مهتاج» و خاطرات او از پدرش بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه مضامین اقلیمی و شهری امروز تا حدودی در این رمان پر رنگ است،‌ تاکید کرد: این رمان همچنین سبقه‌ای از عشق دارد که این عشق تجربه «مهتاج» است.

نژاد حسن در پایان گفت:‌ این رمان 218 صفحه دارد و قرارداد آن با برای نشر با انتظارات «قطره» بسته شده و در حال حاضر فهرست‌نویسی در کتابخانه ملی شده و در وزارت ارشاد، منتظر اخذ مجوز است.

کد مطلب 2256522

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها