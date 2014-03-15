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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

نصب 7 دستگاه آب شیرین کن در مسیر حرم مطهر حسینی

نصب 7 دستگاه آب شیرین کن در مسیر حرم مطهر حسینی

معاون فنی و مهندسی ستاد از نصب 7 دستگاه آب شیرین کن در مسیر زایران حرم مطهر ابا عبدالله الحسین(ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خوشرو ضمن اعلام این مطلب افزود: دو دستگاه از این آب شیرین کن ها با ظرفیت 250 متر مکعب و سومی با ظرفیت 350 متر مکعب در جاده نجف به کربلا راه اندازی شده اند.

معاون فنی و مهندسی ستاد  یاد آور شد: دستگاههای چهارم و پنجم به ترتیب با ظرفیتهای 150 و 250 مترمکعب در جاده های حله- کربلا و بغداد- کربلا قرار دارند. و دو دستگاه دیگر نیز در جاده های نجف - حله و جاده منتهی به حرم حر بن یزید ریاحی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه متبرع تامین کننده این دستگاهها شرکتهای همکار با وزارت نیرو بوده اند گفت: به جز منابع مالی ستاد در تهیه این 7 دستگاه آب شیرین کن، پنج شرکت به همراهی وزارت نیرو مشارکت داشته اند.
 

کد مطلب 2256583

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