اجرای بزرگترین دیوار نگاری جهان اسلام با موضوع فاطمیه در قم آغاز شد

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام شهادت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت:‌ همزمان با سالروز شهادت بانوی دو عالم، اجرای بزرگترین دیوار نگاری جهان اسلام با موضوع فاطمیه از صبح امروز در قم آغاز شده است.

اسماعیل فتحی ادامه داد: این دیوار نگاری در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و در دیوار زیرگذر صحن جواد الائمه(ع) اجرا می‌شود.

وی افزود: این دیوارنگاری به طول 300 متر و در ارتفاع 6 متر است که توسط 10 نقاش که در قالب چند اکیپ ساماندهی شده‌اند، اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم با تاکید بر اینکه این دیوارنگاری در ایام فاطمیه به اتمام می‌رسد به موضوع آن اشاره کرد و گفت: صلوات خاصه حضرت زهرا(س) بخشی از این دیوارنگاری است که به همت نقاشان امروز به پایان می‌رسد.

وی بیان کرد: القاب و کنیه حضرت زهرا(س) نیز بخش دوم این دیوار نگاری است که در ایام فاطمیه اجرا می‌شود و خطاطی این دیوار نگاری نیز بر عهده هنرمند برجسته خوشنویسی استاد عبدالرضایی است.