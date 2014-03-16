به گزارش خبرگزاری مهر، در جشنواره فیلم کارنگی ملون که یادمانی سالانه برای پل گودمن- روانکاو برجسته و استاد دانشگاه کارنگی ملون- محسوب می شود، 16 فیلم از کشورهای مختلف به نمایش درخواهد آمد.

«دربند» به کارگردانی پرویز شهبازی که در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرده بود، تاکنون در جشنواره های بین المللی فیلم ونکوور، پوسان، شیگاگو، سن دیگو، چنای، مستقل های ژنو، گوتبورگ، دوویل و همچنین جشنواره فیلم های ایرانی در پراگ شرکت کرده است.

هشتمین جشنواره فیلم کارنگی ملون از 29 اسفند سال جاری تا 16 فروردین ماه سال 93 در کشور آمریکا برگزار می شود.