مدیرکل بنیاد شهید استان بوشهر معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ظهر یکشنبه در ائین تودیع و معارفه مدیرکل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر اظهار داشت: شهدا با نثار جان خود کار بسیار بزرگی را انجام دادند و دلاورمردی‌ها و رشادت‌های انها دستاوردهای بسیاری برای ما داشته است.

محمد حسن پرآور به اقتدار و عزت ایران اسلامی در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: هر چند دشمنان با تلاش های فراوان خود و از طرق مختلفی تلاش دارند تا به این کشور و این آب و خاک ضربه بزنند ولی شهدا کاری کردند که ایران اسلامی در رفاه و آسایش قراردارد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی امروز از امن‌ترین کشورهای دنیاست، تصریح کرد: این امنیت و آرامش و این عزت و اقتدار و سربلندی را مدیون خون شهدا هستیم که باید قدر آن را به خوبی بدانیم.

پرآور به ارزش و جایگاه والای خانواده شهدا اشاره کرد و افزود: خانواده‌های شهدا فرزندانی پاک و رشید و شجاع و با خدا و با ایمان تربیت کردند که در راه اسلام جانفشانی و ایثارگری کردند و باید با تمام توان به انها خدمت کنیم.

خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران یک توفیق الهی است

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر بر لزوم تکریم و تقدیر از خانواده‌های شهدا تاکید کرد و بیان داشت: خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران یک توفیق الهی است که باید از این توفیق به خوبی استفاده کنیم و بهترین و بیشترین خدمات را به خانواده شهدا ارائه کنیم.

پرآور ادامه داد: در استان بوشهر تلاش‌های بسیار زیادی برای ارائه خدمات مناسب به خانواده‌های شهدا صورت گرفته است و کسب رتبه های برتر کشوری در زمینه تکریم ارباب رجوع و ساماندهی گلزارهای شهدا نتیجه بخش‌هایی ازاین تلاش‌ها است.

وی ادامه داد: استان بوشهر درمسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است و با تلاش همه مسئولان شاهد تسریع در این روند رو به جلو هستیم و باید تلاش کنیم تا استان بوشهر را به جایگاه واقعی و حقیقی آن برسانیم.

لازم به ذکر است که در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های محمد حاجی‌زاده، حجت‌الاسلام ابراهیم تشکری به‌عنوان مدیرکل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر معارفه شد.

