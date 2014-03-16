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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۲۱

ناصری در گفتگو با مهر:

پروین اعتصامی سپهر ادب ایرانی است

پروین اعتصامی سپهر ادب ایرانی است

تبریز – خبرگزازی مهر: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های تبریز گفت: پروین اعتصامی شاعری است که بواسطه سروده ها و اشعار ارزشمند خویش به عنوان اختر چرخ ادب ایران زمین از وی یاد می شود.

محمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والای اشعار پروین اعتصامی اظهار داشت: پروین حتی در هشت سالگی نیز چنان اشعار وزینی می سرود که بسیاری حتی گمان می کردند این اشعار سروده های پدر اوست.

وی در ادامه با اشاره به مضمون و نوع نگاه پروین در اشعار خود تصریح کرد: پروین اعتصامی شاعری است که مضامین اجتماعی چون نابرابری ها و مشکلات اجتماعی را با نگاهی انتقادی در قالب اشعاری زیبا مطرح می کند.

این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های تبریز در ادامه افزود: یکی از دلایل تفاوت سبک شعری پروین با دیگر شعرای ایرانی، همین نحوه بیان دردهای اجتماعی است که به جای بیان مستقیم مسایل، سعی می کند با زبانی هنرمندانه و به شیوه داستان گویی و دعوت مخاطب به مناظره، مسایل و موضوعات اجتماعی را به شیوه ای غیر مستقیم بیان کند.

ناصری به سروده های پروین نیز اشاره و خاطر نشان کرد: این بانوی شاعر تبریزی در طول عمر کوتاه 35 ساله خود، شش هزار و 500 بیت شعر در قالب قصیدهt مثنوی و قطعه سروده و سعی کرده در این ابیات با زبانی شیوا و عامه فهم، معضلات و مضامین اجتماعی را با زبان کلمات بیان کند.

گفتنی است پروین اجتماعی 25 اسفند 1285 همزمان با صدور فرمان مشروطیت، در تبریز متولد و پس از فوت در 15 فروردین 1320 در مقبره خانوادگی خویش در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه (س) در قم به خاک سپرده شد.

بنا به اعلام مسوولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی قرار بود یک طبق از خانه این بانوی شاعر آذری در محله ششگلان تبریز، پس از بازسازی و مرمت به موزه و نمایشگاه آثار وی تبدیل شود اما با گذشت چهار سال، تا کنون به جز افزودن چند قطعه عکس و تعدادی ویترین خالی به این محل، اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

کد مطلب 2257670

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