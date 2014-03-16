پروین اعتصامی سپهر ادب ایرانی است

محمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والای اشعار پروین اعتصامی اظهار داشت: پروین حتی در هشت سالگی نیز چنان اشعار وزینی می سرود که بسیاری حتی گمان می کردند این اشعار سروده های پدر اوست.

وی در ادامه با اشاره به مضمون و نوع نگاه پروین در اشعار خود تصریح کرد: پروین اعتصامی شاعری است که مضامین اجتماعی چون نابرابری ها و مشکلات اجتماعی را با نگاهی انتقادی در قالب اشعاری زیبا مطرح می کند.

این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های تبریز در ادامه افزود: یکی از دلایل تفاوت سبک شعری پروین با دیگر شعرای ایرانی، همین نحوه بیان دردهای اجتماعی است که به جای بیان مستقیم مسایل، سعی می کند با زبانی هنرمندانه و به شیوه داستان گویی و دعوت مخاطب به مناظره، مسایل و موضوعات اجتماعی را به شیوه ای غیر مستقیم بیان کند.

ناصری به سروده های پروین نیز اشاره و خاطر نشان کرد: این بانوی شاعر تبریزی در طول عمر کوتاه 35 ساله خود، شش هزار و 500 بیت شعر در قالب قصیدهt مثنوی و قطعه سروده و سعی کرده در این ابیات با زبانی شیوا و عامه فهم، معضلات و مضامین اجتماعی را با زبان کلمات بیان کند.

گفتنی است پروین اجتماعی 25 اسفند 1285 همزمان با صدور فرمان مشروطیت، در تبریز متولد و پس از فوت در 15 فروردین 1320 در مقبره خانوادگی خویش در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه (س) در قم به خاک سپرده شد.

بنا به اعلام مسوولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی قرار بود یک طبق از خانه این بانوی شاعر آذری در محله ششگلان تبریز، پس از بازسازی و مرمت به موزه و نمایشگاه آثار وی تبدیل شود اما با گذشت چهار سال، تا کنون به جز افزودن چند قطعه عکس و تعدادی ویترین خالی به این محل، اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.