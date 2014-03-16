طرح آرامش بهاري در 2280 امامزاده كشور اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخاني،‌ عصر يكشنبه در جمع خبرنگاران استان يزد اظهار داشت: هدف سازمان اوقاف و امور خيريه از اجراي طرح آرامش بهاري، ارائه سبك زندگي اسلامي به مخاطبان در امامزادگان در بقاع متبركه و تلاش در راستاي تحقق خواسته مقام معظم رهبري در زمينه قطب فرهنگي شدن امامزادگان است.

وي بيان كرد: در زمينه سبك اسلامي، 12 موضوع در زمينه تربيت فرزندان، ازدياد جمعيت و .... تدوين شده كه برنامه هاي طرح آرامش بهاري با محتواي اين موضوعات اجرا مي شود.

معاون فرهنگي و هنري سازمان اوقاف و امور خيريه كشور در مورد قطب فرهنگي شدن امامزادگان نيز عنوان كرد: طرح جامعي بر اساس چشم انداز جمهوري اسلامي براي امامزادگان تدوين شده كه اين طرح در بيش از دو هزار و 600 امامزاده در سطح كشور در حال اجراست.

مراكز فرهنگي و قرآني در 2200 امامزاده كشور راه اندازي شد

وي، ايجاد مراكز فرهنگي قرآني با مشاركت هاي مردمي را نيز از جمله برنامه هاي تحقق قطب فرهنگي شدن امامزادگان برشمرد و يادآور شد: طي دو سه سال اخير، دو هزار و 200 امامزاده در كشور داراي مراكز فرهنگي و قرآني شده اند.

شرفخاني همچنين از ايجاد 500 كتابخانه فيزيكي همچنين راه اندازي كتابخانه هاي ديجيتالي در 111 امامزاده در سطح كشور خبر داد و خاطرنشان كرد: اين كتابخانه ها نيز به همين منظور راه اندازي شده است.

وي با اشاره به اجراي برنامه ها و طرح هاي متعدد در امامزادگان كشور از جمله آرامش بهاري، سوگواره ياس نبوي، نشاط معنوي، جشن ولايت علوي اكمال دين نبوي، سوگواره بصيرت عاشورايي و ... اظهار داشت: اين طرح ها نيز در راستاي تبديل امامزادگان و بقاع متبركه به قطب فرهنگي به مرحله اجرا درآمده و مخاطبان بسياري را نيز جذب كرده است.

يزد از استانهاي موفق در اجراي طرح آرامش بهاري

معاون فرهنگي و هنري سازمان اوقاف و امور خيريه كشور با بيان اينكه استان يزد يكي از استانهاي موفق در اجراي طرح آرامش بهاري در سال گذشته بوده است، عنوان كرد: اين طرح به ويژه در مسجد جامع مخاطبان بسياري را به خود جلب كرد و حتي استاندار يزد نيز به خاطر همراهي در اجراي اين طرح از سوي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور مورد تجليل قرار گرفت.

شرفخاني با اشاره به برنامه هايي كه در قالب طرح آرامش بهاري اجرايي مي شود، اظهار داشت: برپايي خيمه هاي معرفت با حضور روحانيون و كارشناسان ديني، مشاوره تربيتي و مشاوره خانواده، گفتمان هاي ديني، غرفه هاي كودك و نوجوان، ايستگاه هاي همه واقف باشيم براي ترويج فرهنگ وقف، نمايشگاه آرامش بهاري و .... از جمله برنامه هاي اين طرح است.

وي افزود: دو هزار روحاني از قم كه دوره هاي مشاوره را گذرانده اند براي پوشش خيمه هاي معرف به امامزادگان اعزام مي شوند ضمن اينكه از روحانيون مستقر و ثابت در امامزادگان نيز دراين طرح استفاده مي شود.

برنامه ويژه تحويل سال در 1800 امامزاده كشور اجرا مي شود

شرفخاني با بيان اينكه در دو هزار امامزاده نيز نمايشگاه آرامش بهاري ايجاد مي شود، عنوان كرد: برنامه هايي كه در قالب طرح آرامش بهاري اجرا مي شود، گسترده است اما هر امامزاده بنا به ظرفيت و توانايي خود،‌ بخشي از اين برنامه ها را اجرا مي كنند و برخي امامزادگان نيز همه بخش ها و برنامه هاي اين طرح را اجرايي مي كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه هاي تحويل سال نو در امامزادگان كشور، خاطرنشان كرد: در هزار و 800 امامزاده برنامه هاي ويژه اي در لحظه تحويل سال اجرا مي شود و سفره هاي هفت سين فاطمي نيز در امامزادگان گسترده مي شود.

شرفخاني همچنين از ايجاد زائرسرا در 800 امامزاده كشور خبر داد و اظهار داشت: در امامزادگاني كه زائرسرا ندارند نيز كمپ هاي موقت و فضاهاي لازم براي برپايي چادر در نظر گرفته شده است.