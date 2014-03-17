تصمیم جدید دولت موجب گرانی نوروزی میوه در بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت از روز یکشنبه هفته جاری توزیع سیب و پرتقال تنظیم بازاری را آغاز کرده است و بر اساس نرخ هایی که در پایتخت اعلام کرده است، هر کیلوگرم پرتقال 1750 تومان، سیب ممتاز 3700 تومان و سیب دماوند 3000 تومان تعیین شده است. در سایر استانها نیز به تناسب، قیمت از سوی دولت تعیین شده است.

اما همین اعلام نرخ از سوی دولت، سبب شده تا از روز گذشته، قیمت در بازار بالا رود و پرتقال با کیفیت مناسب که تا پیش از این 1700 تومان در بازار به فروش می رسید، به حدود 2 هزار تومان رسیده است، برخی مغازه ها نیز قیمت هر کیلوگرم پرتقال مرغوب تامسون را تا پیش از این، 2500 تومان ارایه می کردند و حال با این اعلام نرخ‌ها، قیمت به 3000 تومان رسیده است.

سیب نیز در همین شرایط قرار دارد و در روزهای گذشته قیمت آن افزایش یافته و تا هر کیلوگرم 300 تا 500 تومان افزایش را تجربه کرده است، در حالی که کیفیت میوه های تنظیم بازاری نیز چندان بالا نیست و مردم رضایت چندانی ندارند.

سال گذشته نیز این اتفاق رخ داد و به دلیل تصمیم دولت در تعیین قیمت بالا برای سیب و پرتقال، قیمت میوه در بازار بالا رفت. البته کیفیت سیب و پرتقال پارسال به نسبت سال جاری، از وضعیت بهتری برخوردار بود، اما امسال علاوه بر اینکه میوه های تنظیم بازاری که در برخی میادین میوه و تره بار نیز توزیع شده است، کیفیت مناسبی به تناسب قیمت آن ندارد، همین اعلام نرخ از سوی دولت، قیمت در بازار را بالا برده است.

در این میان، میوه ای که در میادین میوه و تره بار تا پیش از اجرای این طرح نوروزی دولت، عرضه می شد، با استقبال بیشتری از سوی مردم مواجه می شد و البته پرتقال نیز به خصوص کیفیت بسیار مرغوبی داشت، در مورد سیب البته به طور کلی امسال کیفیت به حد اعلا نیست، اما قیمتی که دولت هم اکنون برای عرضه سیب تنظیم بازاری تعیین کرده است، به نسبت کیفیت بسیار بالا است.

تا پیش از این، قرار بر این بود که دولت میوه تنظیم بازاری را 30 تا 40 درصد ارزانتر از سطح بازار عرضه کند، در حالیکه این طور نیست و شرایط طور دیگری رقم خورده است.

بررسی های میدانی مهر در میادین میوه و تره بار پرتردد شهر تهران حکایت از آن دارد که مردم قیمت میوه های تنظیم بازاری را به نسبت کیفیت آن بالا می دانند، البته برخی ها نیز معتقدند که پرتقال های عرضه شده در سطح شهر به خصوص وانت بارهایی که این روزها با تردد در کوچه و خیابان، میوه مرغوب و با قیمت مناسب عرضه می کنند، برای خرید با صرفه تر هستند.