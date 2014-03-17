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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۰:۱۲

نمازی بعد از عصبانیت کی‌روش:

تصمیمم برای جدایی از تیم ملی ایران درست بود

تصمیمم برای جدایی از تیم ملی ایران درست بود

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران بعد از قطع همکاری با فدراسیون فوتبال ایران و کارلوس کی‌روش از این کار خود دفاع کرد و تصمیمش برای جدایی از تیم ملی را درست دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته پیش بود که امید نمازی مربی تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون فوتبال و کارلوس کی‌روش قطع همکاری کرد. موضوعی که عصبانیت کی‌روش را در پی داشت و سرمربی تیم ملی را وادار به واکنش‌های منفی نسبت به این تصمیم کرد.

امید نمازی نسبت به صحبت‌های تند کی‌روش عکس العمل خاصی نشان نداد. وی در آخرین اظهار نظر خود از تصمیمش برای جدایی از ایران دفاع کرد.

نمازی امروز روی صفحه فیس بوک خود نوشت:" مدت کوتاهی است که با تیم ملی ایران برای چالش‌ جدیدی قطع همکاری کرده‌ام. ممکن است خیلی از مردم مخالف باشند ولی من می‌دانم که بی تردید تصمیم درستی گرفتم".

کد مطلب 2258466

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