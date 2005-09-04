پيش نويس چشم انداز آينده صنعت نفت منتشر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در اين كتاب كه توسط وزارت نفت منتشر شده است سياستهاي كلي نظام در بخش نفت تا سال 1404 هجري شمسي پيش بيني شده است .

براساس اين گزارش در اين كتاب آمده است اگر به چشم انداز ترسيم شده توسط مقام معظم رهبري براي ايران در افق 1404 بنگريم در اين چشم انداز ايران بايد كشوري توسعه يافته با جايگاه اول علمي ، اقتصادي و فناوري در منطقه باشد .

در چشم انداز ترسيم شده ايران بايد در افق 1404 هجري شمسي به اولين توليد كننده محصولات پتروشيمي در منطقه از نظر ارزش ،دومين توليد كننده نفت در اوپك با ظرفيت 7 درصد از تقاضاي بازارجهاني ، سومين توليد كننده گاز درجهان با سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهاني گاز و فراورده هاي گازي داراي جايگاه اول فناوري نفت وگاز در منطقه باشد .

اين گزارش مي افزايد : ايران بايد تا طي ده سال آينده نيز، به توليد 7 ميليون بشكه نفت ، ميعانات و مايعات گازي ، توليد 1300 ميليون متر مكعب گاز طبيعي و رساندن ظرفيت پالايشگاهي كشور به 5/2 ميليون بشكه در روزو توليد 20 ميليارد دلار ساليانه محصولات پتروشيمي دست يابد .

در چشم انداز پيش بيني شده براي صنعت نفت ايران بايد براي صنعت نفت خود تا سال 1394 به 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري دست يابد و در بخش گاز نيز براساس برنامه هاي پيش بيني شده به حدود 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش بالادستي و تاسيسات فراورش گاز و بيش از 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش پايين دستي نياز خواهد داشت .