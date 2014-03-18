302 واحد صنفی در نمایشگاه های بهاره اردبیل حضور یافتند

یحیی نقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تعداد در قالب 500 غرفه در 11 نمایشگاه بهاره شرکت کردند.

به گفته نقی زاده به دلیل فروش اجناس کیفی استقبال از نمایشگاه های بهاره به ویژه در اقشار با درآمد متوسط قابل توجه بوده است.

وی افزود: تلاش بر این بود تا کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز شهروندان در این نمایشگاه ها تامین شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اضافه کرد: بازدید قابل توجه شهروندان از نمایشگاه های بهاره موجب شده در سال های اخیر استقبال واحد های صنفی از شرکت در نمایشگاه با رشد همراه باشد.

وی تاکید کرد: میراث فرهنگی در نظر دارد نمایشگاه های مختلف به ویژه در حوزه صنایع دستی را در ایام تعطیلات تابستانی نیز برگزار کند.

به گفته نقی زاده بعد از قطعیت برنامه ها اطلاعات لازم برای حضور صنعت گران دستی علاقه مند ارائه خواهد شد.