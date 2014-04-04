فری کنار؛ سرزمین تپه های باستانی و زیستگاه درنای نادر سیبری

به گزارش خبرنگار مهر، تپه باستانی یا تپه تاریخی تپه ای است که از تخریب کامل یا ناقص شهر، قلعه، زیگورات یا هر بنای عظیم دیگری در گذشته حاصل شده است و در شهرستان فرویدنکنار دو مورد از تپه های باستانی وجود دارد که به لحاظ اهمیت باستان شناسی در سال 1386 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

تپه های باستانی فریدونکنار

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فرویدنکنار در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: تپه باستانی زادکلا - جزین با شماره ثبت آثار ملی 21948 که قدمت آن به عصر آهن می رسد و تپه باستانی قلاح کتی با شماره ثبت 21569 که قدمت آن به دوران تاریخی می رسد از جمله آثار است.

غلامرضا چشمه نور بیان داشت: از سوی دیگر تعدادی آثار با قدمت بالا در روستاهای فریدونکنار وجود دارد که جزو آثار حفاظتی اداره کل میراث فرهنگی بوده اما هنوز به ثبت کشوری نرسیده است و تلاشهای کارشناسان برای حفاظت از آنها در مقابل آسیبهای طبیعی و گزند محیط همچنان ادامه دارد.

چشمه نور گفت: از این آثار می توان به دو سقانفار مهم کاردگر محله و دوغیلا و دو تپه مهم جزین و طوله سرا اشاره کرد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فریدونکنار با اشاره به فعالیت این نمایندگی از اسفند 89 ،گفت: با توجه به قانون حفظ آثار ملی و با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی اخیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 7 اثر ارزشمند تاریخی، فرهنگی فریدونکنار در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه تعدادی آثار با قدمت بالا در روستاهای فریدونکنار وجود دارد که جزء آثار حفاظتی هستند که هنوز به ثبت کشوری نرسیده، افزود: تلاش کارشناسان برای حفاظت از آثار در مقابل آسیب های طبیعی و گزند محیط همچنان ادامه دارد که از این نمونه آثار می توان به دو سقانفار مهم کاردگر محله و دوغیکلا و دو تپه مهم جزین و طوله سرا اشاره کرد.

فعالیت 18 واحد تاسیسات گردشگری

وی در بخش گردشگری و سرمایه گذاری افزود: در حال حاضر 18 واحد تاسیسات گردشگری این شهرستان تحت نظارت نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان بوده که از این تعداد به هشت واحد اقامتی، شش واحد پذیرایی، چهار دفتر خدمات گردشگری و مسافرتی و همچنین 13 موافقت اصولی برای احداث تاسیسات گردشگری پنج میلیارد تومان تسهیلات ارائه می دهند.

چشمه نور از دیگر عملکردهای نمایندگی شهرستان را راه اندازی ستاد تسهیلات سفر و سالم سازی طرح دریا در ایام نوروز و فصل تابستان عنوان کرد.

همچنین معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به جاذبه های گردشگری فریدونکنار اشاره کرد و گفت: سواحل زیبای دریای خزر از منحصر به فردترین جاذبه های فریدونکنار است که سالانه تعداد بیشماری گردشگر از سراسر ایران به خاطر وجود دریا به این منطقه سفر می کنند.

حسین باقری به زیستگاه بین المللی درنای سیبری که تنها زیستگاه این پرنده در ایران و یکی از چهار زیستگاه آن در جهان است، اشاره کرد و اظهارداشت: تالاب بزرگ لپو با مساحت بیش از 5400 هکتار استراحتگاه زمستانی این پرنده است که در آغاز فصل بهار به خانه ییلاقی خود شمال روسیه پر می کشد.

باغ پرندگان فریدونکنار

وی یکی از جاذبه های خاص شهرستان را باغ پرندگان عنوان کرد و افزود: تعداد بیشماری پرنده از جمله قوی سیاه، طاووس، پلیکان، درنا و غیره در این باغ هستند.

معاون گردشگری اداره کل میراث جنگل سر سبز و زیبای روستای جزین را یکی از جنگل های شاخص محیط زیست و منابع طبیعی با گونه های متنوع از درختان و پوشش گیاهی عنوان و اظهارداشت: این جنگل در حد فاصل دو روستای جزین و زاهد کلا قرار گرفته و با شماره ثبت 21948 در لیست آثار ثبت ملی در آمده است.

باقری به آب بندان های بزرگ فریدونکنار که در اطراف این شهر واقع شده است، اشاره و افزود: این آب بندان با مجموعه متنوعی از گیاهان و جانوران آبزی یکی از غنی ترین اکوسیستم های آبی شمال کشور تبدیل شده و به جهت تنوع گونه های پرندگان مهاجر، قابلیت ایجاد مرکز پرنده شناسی در این منطقه ضروری می نماید.

وی بیان کرد: آب بندان های این شهرستان مامن پرندگانی چون قوها، غازهای وحشی، مرغان پرنده با نام های بومی کشتل، پرلا و یوریاست.

بازار ماهی فروشان فریدونکنار

باقری، دیگر جاذبه های گردشگری شهرستان را بازار بزرگ ماهی فروشان، پارک ساحلی لاله و بازار هفتگی شنبه بازار و اماکن مذهبی و زیارتی را آستانه امامزاده قاسم روستای کاردگر محله جزء آثار حفاظتی و مربوط به اوایل دوران قاجار و مسجد جامع بهرامی که اهدا شده خان بهرامی هاست، اعلام کرد.

شهرستان ساحلی فریدونکنار با نام قدیم فری کنار است که در گذشته بندر مهم در ساحل دریای خزر بشمار می رفت و از آن بعنوان لنگرگاه کشتی های بزرگ یاد شده است، این شهرستان گذرگاه مهم ارتباطی شرق، غرب و جنوب مازندران با یکدیگر بوده است و در حال حاضر به دو بخش مرکزی و دهفری تقسیم شده است و شهرک های خزر شهر، فرزاد شهر، دریاسر و خزرکنار از شهرک های بزرگ و قدیمی این شهرستان است.

بندر فریدونکنار بعنوان یکی از نزدیک ترین بندر کشور به پایتخت است که به لحاظ گسترش روز افزون مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر از استعداد های بی نظیر زبیعی تاسیس شده است.

از مشاغل مهم بومی مردم این شهرستان می توان ماهیگیری، کشاورزی و دامپروری نام برد و صید ماهی یکی از مهمترین شاخص های اشتغالزایی بشمار می آید.

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سیمه کریمی