آلودگی جان گوهررود و زرجوب را به لب رسانده است/ ساماندهي فاضلاب رشت ضرورت دارد

فرانک پیشگر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه پسماندهای صنعتی در تخریب محیط زیست نقشی موثر دارند، افزود: علاوه بر این ورود انواع فاضلاب به دو رودخانه اصلی رشت تهدیدی برای سلامت شهروندان است.

وی با بیان اینکه متأسفانه سرطان‌ های شایع در گیلان از جمله سرطان گوارش و پروستات به دلیل همین آلودگی‌ های ناشی از رودخانه ‌های رشت گسترش یافته است، اظهار داشت: بر این اساس با اگوکشی دو طرف حاشیه این رودخانه ‌ها و جلوگیری از ورود فاضلاب به سمت آنها تا حدی می توان از آلودگی رودخانه‌ های داخل رشت جلوگیری کرد.

معاون پژوهشی شورای اسلامی کلانشهر رشت ادامه داد: همچنین با جلوگیری از ورود فاضلاب کارخانه‌ ها به این دو رودخانه، تسریع در اجرای پروژه‌ های آب و فاضلاب بانک جهانی، همکاری با شرکت آب و فاضلاب شهری استان، لایروبی فاضلاب ‌های سنتی و لایروبی رودخانه‌ های زرجوب و گوهررود در حوزه شهری به طول 24 کیلومتر راهکارهای دیگر برای کاهش آلودگی در رودخانه‌ های داخل رشت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به هنگام بارش شدید باران فاضلاب به همراه روان آب های سطحی در معابر و خيابانهاي شهر جاري مي شود، گفت: ساماندهي فاضلاب و روان آب های سطحی در شهر رشت ضرورتی انکارناپذیر است.

پیشگر با بیان اینکه ساكنان حاشیه گوهر رود و زرجوب نسبت به بوي نامطبوع و آزار دهنده این رودخانه ها به ويژه در فصل تابستان گله‌مند هستند، افزود: اجراي طرح ساماندهي فاضلاب شهر و ارتقاي سطح بهداشت محيط رشت ضرورتی مهم است که مسئولان باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه گوهر رود و زرجوب روزگاری یکی از شاهرگ های حیاتی و از جاذبه های گردشگری رشت بوده است، اظهار داشت: متاسفانه امروز این دو رودخانه با قرار گرفتن در زمره بحرانی ترین رودخانه ها به لحاظ آلودگی، زیست بوم خود را از دست می دهند.

عضو کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی کلانشهر رشت گفت: اين وضعيت با توجه به گردشگرپذیر بودن رشت به هيچ عنوان شايسته اين شهر نيست و هرچه سريعتر باید به آن پایان داد.

پیشگر از جمله راهکارهای رفع این مشکل را سرعت بخشیدن به طرح های مطالعاتی حريم و ساماندهي رودخانه ها دانست و ادامه داد: فاضلاب کشاورزی، شهری، صنعتی و زباله ها از مهمترین منابع آلوده کننده این دو رودخانه مهم هستند که با توجه به خطرهای بیشمار رها سازی پسماندهای صنعتی در آنها تفکیک، جمع آوری، حمل و نقل و دفع پسماندهای صنعتی بر اساس ضوابط باید در الویت اقدام های مسئولان مربوطه قرار گیرد.

معاون پژوهشی شورای اسلامی کلانشهر رشت یادآور شد: سرعت در ساخت تصفیه خانه فاضلاب، جلوگیری از ریختن زباله در حاشیه رودخانه و ساخت تصفیه خانه فاضلاب برای شهرک‌ صنعتی رشت، ساخت برنامه‌ های فرهنگی برای آشنا ساختن مردم با مشکلات آلودگی رودخانه ها، ایجاد پارک ها و فضای سبز در حاشیه رودخانه ها و جلوگیری از ساخت و ساز در حاشیه این دو رودخانه را از مهمترین راهکارهای بخشیدن جان دوباره گوهر رود و زرجوب است.