به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، داستان خون‌آشامیِ نویسنده و کارگردان مشهور سینمای هنری یعنی جیم جارموش با عنوان «تنها عاشقان زنده می‌مانند» موفق شد در راس باکس آفیس ویژه قرار بگیرد. این فیلم که تنها در چهار سینما اکران شده در اولین آخر هفته نمایشش 97 هزار دلار فروش کرد.

این فیلم که در رده R قرار گرفته (تماشای آن برای نوجوانان تنها با حضور والدین یا بزرگتر ممکن است) با بازی تام هیدلستون و تیلدا سوینتون بازیگران بریتانیایی در قالب یک زوج نامیرا ساخته شده و درباره عشق و پایان، زمان و قدرت خلاقه است.

جارموش سال پیش با این فیلم در بخش رقابتی جشنواره کن حضور داشت و خودش این فیلم را یک داستان سریالی از عاشقانه خون آشامی خوانده است. جان هارت، جفری رایت و میا واسیکوفسکار نقش های مکمل این فیلم را برعهده دارند.

در همین حال «مرد راه آهن» فیلمی از کمپانی واینستاین در رده R نیز با بازی نیکول کیدمن و کالین فرت با فروش بیش از 64 هزار دلار در چهار سینما در رده دوم فیلم های متفاوت ایستاد. این فیلم را جاناتان تپلیتسکی کارگردانی کرده و داستانی به یادماندنی از جنگ جهانی دوم را روایت می کند. این فیلم درباره یک کهنه‌کار جنگ است که با کمک همسرش باید با یک اسیر جنگی رو در رو شود.

فیلم «جو» با بازی نیکلاس کیج هم شروعی آرام را در آخر هفته تجربه کرد و با نمایش در 48 سینما، فروشی 106 هزار دلاری را ثبت کرد. در این فیلم کیج در نقش یک پلیس پیشین بازی کرده که به مرشد یک پسر 15 ساله بدل شده است.