به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار 982 هزارتومان، طرح قدیم 978 هزار و 500 تومان، نیم سکه 531 هزارتومان، ربع سکه 314 هزارتومان و گرمی 204 هزار تومان اعلام شد.



همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1311 دلار است.



در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3140 تومان، هر یورو را 4330 تومان، هر پوند را 5210 تومان و هر درهم امارات را 855 تومان اعلام کردند.



جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت ها به تومان)