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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۲:۴۳

جدول قیمت سکه و ارز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار 982 هزارتومان، طرح قدیم 978 هزار و 500 تومان، نیم سکه 531 هزارتومان، ربع سکه 314 هزارتومان و گرمی 204 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1311 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3140 تومان، هر یورو را 4330 تومان، هر پوند را 5210 تومان و هر درهم امارات را 855 تومان اعلام کردند.
 

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 982000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 9785000
نیم سکه 531000
ربع سکه 314000
1 گرمی 204000
هر گرم طلای 18 عیار 100000
نوع ارز  
دلار 3140
یورو 4340
پوند 5210
درهم 855

 

 
کد مطلب 2271326

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