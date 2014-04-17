بانک مرکزی تغییرات نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز پنج شنبه، نرخ دلار آمریکا را 25500 ریال، قیمت پوند انگلیس را 42928 ریال و قیمت یورو را نیز 35293 ریال تعیین کرد.

همچنین قیمت فرانک سوئیس 28973 ریال، کرون سوئد 3872 ریال، کرون نروژ 4269 ریال، کرون دانمارک 4727 ریال، روپیه هند 423 ریال، درهم امارات متحده عربی 6943 ریال، دینار کویت 90705 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26439 ریال، یکصد ین ژاپن 25008 ریال، دلار هنگ کنگ 3289 ریال، ریال عمان 66218 ریال، دلار کانادا 23175 ریال، راند آفریقای جنوبی 2419 ریال، لیر ترکیه 11942 ریال، روبل روسیه 709 ریال، ریال قطر 7004 ریال و یکصد دینار عراق 2191 ریال اعلام شد.

لیر سوریه 173 ریال، دلار استرالیا 23908 ریال، ریال سعودی 6800 ریال، دینار بحرین 67622 ریال، دلار سنگاپور 20389 ریال، ده روپیه سریلانکا 1953 ریال، یکصد روپیه نپال 26247 ریال، یکصد درام ارمنستان 6156 ریال، دینار لیبی 20557 ریال، یوان چین 4101 ریال، یکصد بات تایلند 79154 ریال، رینگیت مالزی 7867 ریال، یکهزار وون کره جنوبی 24547 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14010 ریال، افغانی افغانستان 454 ریال، منات آذربایجان 32514 ریال، یکهزار روبل بلاروس 2567 ریال، سامانی تاجیکستان 5285 ریال و بولیوار ونزوئلا 4056 ریال است.