افت 500 واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جیان معاملات روز جاری 523 واحد نزول کرد و در رقم 73 هزار و 637 واحد متوقف شد.

شاخص بازار اول با کاهش 411 واحدی به 54 هزار 874 واحد، شاخص بازار دوم با 888 واحد کاهش به 140 هزار و 732 واحد و شاخص صنعت با کاهش 421 واحد نزول به 61 هزار و 425 واحد رسید.

این در حالی است که شاخص بورس در سال جاری به طور کلی وضعیتی قرمز داشته و بازدهی منفی را نصیب سرمایه گذاران بورسی کرده است.

البته مسئولان اقتصادی، بازار سرمایه و مجلس طی هفته گذشته جلساتی را برگزار و مسائل روز بازار سرمایه و وضعیت آن را مورد بررسی قرار دادند و حمایت خود را از سرمایه گذاران بورس اعلام کردند.

گفتنی است: شاخص کل بورس و اوراق بهار در جریان معاملات هفته گذشته با 3 هزار و 263 واحد کاهش نسبت به هفته قبل از آن به رقم 74 هزار و 161 واحد رسیده بود.