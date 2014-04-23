۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۹:۵۵

روسیه خواستار توقف سریع تنش ها در شرق اوکراین شد

روسیه خواستار توقف سریع تنش ها در مناطق جنوب شرق اوکراین و خروج ارتش اوکراین از این مناطق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه خواستار توقف سریع تنش ها در مناطق جنوب شرق اوکراین شد.

در پی دستور رئیس جمهور اوکراین برای از سرگیری عملیات ضد جدایی طلبان روس زبان شرق این کشور امروز وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر توقف تنش ها در این مناطق خواستار خروج نیروهای ارتش اوکراین از مناطق جنوب شرق این کشور شد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه بر لزوم گفتگو بین تمامی مناطق اوکراین و تمامی قوای سیاسی این کشور تاکید شده است.

وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرده است که مسکو منتظر اجرای توافق چهارجانبه ژنو از سوی اوکراین است.

همچنین روسیه از تفسیر غلط و مخدوش توافقنامه ژنو از سوی اوکراین و شرکای غربی اش ابراز تعجب کرده است.

