«بیا آشتی کنیم» به صداگذاری رسید/ استفاده از تکنولوژی برتر روز

به گزارش خبرگزاری مهر، سروش دیانتی که مدیریت امور رایانه انیمیشن «بیا آشتی کنیم» را بر عهده دارد، گفت: با شروع پروسه فیلمبرداری کار اصلی ما که مربوط به کارهای کامپیوتری است، آغاز می‌شود.

وی با اشاره به نرم افزار «استاپ موشن پرو (pro)» که در این انیمیشن از آن بهره گرفتند، عنوان کرد: این نرم افزار برای اولین بار است که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد که به وسیله آن به راحتی پلان‌ها را فیلمبرداری و زمان‌بندی آن را نیز مشخص کردیم. همچنین این نرم افزار این امکان را به وجود آورد که بتوانیم در طول فیلمبرداری نیز کار را تماشا کنیم و از طریق این نرم‌افزار به راحتی می توانستیم فریم‌ها را با هم مقایسه کنیم.

مدیر امور رایانه‌ای انیمیشن «بیا آشتی کنیم» ادامه داد: از آنجایی که با نرم افزار «استاپ موشن پرو (pro)» آشنا بودم بر اساس نام اپیزود، سکانس، پلان و برداشتی که هر پلان داشت از طریق این نرم‌افزار، فریم‌ها را خروجی گرفتم و کاملا دسته‌بندی کردم تا هر یک از عوامل بتوانند به راحتی به هر پلان که مد نظرشان است دسترسی داشته باشند.

دیانتی با اشاره به چهارمین همکاری خود با عبدالله علیمراد کارگردان و نویسنده این انیمیشن، اظهار کرد: من شاگرد او هستم و با توجه به تجربه ای که این هنرمند دارد همکاری با او برای هر فردی رضایت بخش است چرا که آقای علیمراد دارای اخلاق کاری است.

وی با بیان اینکه این انیمیشن در همان وهله اول مخاطبان را جذب خواهد کرد، گفت: البته با توجه به اینکه انیمیشن «بیا آشتی کنیم» از دو کاراکتر اصلی تشکیل شده است، شاید در وهله اول مخاطب به یاد کارتون «پت و مت» بیافتد و مشابهتی در ذهن تماشاگر ایجاد شود ولی شیوه روایت قصه و داستان هایی که برای این دو شخصیت رخ می دهد کاملا متفاوت با انیمیشن «پت و مت» است.

دیانتی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر صداگذاری و موسیقی کار در حال آماده سازی است و در کل به نظرم حاصل کار بسیار جذاب، خنده‌دار و جالب شده است.

انییشن «بیا آشتی کنیم» نوشته و کار عبدالله علیمراد در 13 قسمت هفت دقیقه ای در حال آماده‌سازی است.