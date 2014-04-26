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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۱۹

صبح امروز/

پیکر بسیجی شهید محمدرضا صیادی در گلزار شهدای زاهدان آرام گرفت

پیکر بسیجی شهید محمدرضا صیادی در گلزار شهدای زاهدان آرام گرفت

زاهدان-خبرگزاری مهر: پیکر شهید محمد رضا صیادی که به دست اشرار مسلح در منطقه راسک در جنوب سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل شد با همراهی اقشار مختلف مردم زاهدان تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان خاکسپاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر،پیکر شهید محمد رضا صیادی کارشناس سازمان ثبت و احوال شهرستان راسک در جنوب سیستان و بلوچستان که روز پنجشنبه مورد حمله تروریستی اشرار مسلح قرار گرفت و به جمع شهدا پیوست امروز صبح از مقابل مسجد جامع زاهدان با حضور اقشار مختلف مردم تشییع  و در گلزار شهدای زاهدان به خاکسپاری شد.

در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان، فرماندهان بسیج، فرماندار، مدیران کل و جمع کثیری از مردم زاهدان برگزار شد اقشار مختلف مردم با سر دادن شعار "الله اکبر" و همچنین "مرگ بر منافق" و "تا خون در رگ ماست هدیه به رهبر ماست" انزجار و بیزاری خود را از این اقدام تروریستی و اشرار کوردل اعلام کردند و خواستار اقدام فوری برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید محمد رضا صیادی کارمند بسیجی اداره ثبت و احوال شهرستان راسک که بیش از 5 سال در این اداره مشغول به خدمت بوده است مقارن ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه هفته گذشته در حالی در پشت میز خود مشغول به خدمت بود توسط ضاربان مسلح و ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت و به ضرب گلوله به درجه رفیع شهادت نائل شد.

کد مطلب 2278293

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