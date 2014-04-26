به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح شنبه در آئین تجلیل از بانوان کارمند کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: کمیته امداد نقش بسیار مهمی در کمک به خانوارهای تحت حمایت دارد و تلاش داریم تا بهترین خدمات را با بیشترین کیفیت به افراد ارائه دهیم.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای خودکفایی خانوارهای تحت حمایت اشاره کرد و افزود: ایجاد اشتغال برای خانوارهای تحت حمایت یکی از مهمترین اولویت‌های ما بوده است و در این زمینه اموزش‌های بسار خوبی را به خانوارها و سرپرستان انها ارائه کرده ایم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با بیان اینکه 57 درصد از خانواده های تحت حمایت این استان زن سرپرست هستند تصریح کرد: بیمه‌های اجتماعی خانوارها از کمک‌های بسیار خوبی بوده که به زنان سرپرست خانوار کمیته امداد ارائه شده است.

بهره‌مندی 8300 زن سرپرست خانوار از طرح‌های خودکفایی

وی به نقش بسیار مهم ارتباط کارکنان زن کمیته امداد با زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: برقراری اینگونه ارتباطات می‌تواند در ارائه خدمات مناسب‌تر نقش خوبی داشته باشد.

محبی با اشاره به بهره‌مندی هشت‌هزار و 388 زن سرپرست خانوار از طرح‌های خودکفایی کمیته امداد استان بوشهر، اضافه کرد: برگزاری کلاس‌های مختلف حرفه‌آموزی، مشاوره، اردوهای خانوادگی و پرداخت وام مشاغل خانگی از جمله دیگر خدمات ارائه شده به این خانواده‌ها است.

وی به بخش فرهنگی شعار امسال اشاره کرد و بیان داشت: امسال با تاکید مقام معظم رهبری، واحد فرهنگی کمیته امداد تلاش‌های بسیار زیادی را برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و بهبود وضعیت فرهنگی خانوارهای تحت حمایت خواهد داشت.