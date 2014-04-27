«سرآشپر» برگزیده تماشاگران ترایبکا شد/ اهدای جایزه به کودکان گرسنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، فیلم «سرآشپز» ساخته جان فاوارو به عنوان بهترین فیلم بلند داستانی جشنواره ترایبکا از سوی تماشاگران انتخاب شد. فیلم آلن هیکس با عنوان «Keep On Keepin' On» هم منتخب تماشاگران در بخش بهترین فیلم مستند بود.

هیکس در مراسمی که پنجشنبه برگزار شد، موفق شده بود جایزه کارگردان تازه‌کار بهترین فیلم مستند را نیز به خود اختصاص بدهد.

هر یک از برندگان جایزه منتخب مردم به رسم هر سال جشنواره ترایبکا یک جایزه 25 هزار دلاری دریافت می‌کند.

فاوارو گفت جایزه 25 هزار دلاری‌اش را به «سیتی هاروست» سازمانی که از زنان، مردان و کودکان گرسنه نیویورک حمایت می‌کند، اهدا خواهد کرد.

در فیلم «سرآشپز» فاوارو در عین کارگردانی در نقش اول هم ظاهر شده و نقش سرآشپزی را بازی می‌کند که رییس رستوران (داستین هافمن) او را بیرون می‌کند و وی کارش را در یک ماشین فروش غذا ادامه می دهد.

فیلم مستند برنده جایزه هم بر رابطه بین کلارک تری اسطوره 89 ساله موسیقی جاز و جاستین کافلین نوازنده نابینای 23 ساله متمرکز است.

فیلم کمدی «سرآشپز» که فاورو هم آن را نوشته و هم کارگردانی کرده، در لس‌آنجلس فیلمبرداری شده و اسکارلت جوهانسون، سوفیا ورگارا، بابی کاناوال و رابرت داونی جونیور دیگر بازیگران این فیلم هستند.

جان فاورُو متولد 1966 نیویورک و کارگردان فیلم‌های «مرد آهنی» و «مرد آهنی2» است. او بعد از ساختن این فیلم های موفق پرخرج، فیلم مستقل کم ‌خرج کمدی «سرآشپز» را به دست گرفت.

سیزدهمین دوره جشنواره ترایبکا از 16 تا 27 آوریل(27 فروردین تا 7 اردیبهشت) برگزار می شود و مثل هر سال نیویورک شهر برگزاری آن است.