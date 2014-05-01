به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پیکان تهران و فجرسپاسی شیراز از ساعت 16:30 امروز پنجشنبه دیدار برگشت مرحله پلی‌آف لیگ برتر را به قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه شهر قدس برگزار کردند که در پایان تیم پیکان تهران با یک گل برابر حریف خود پیروز شد و به رقابتهای لیگ برتر صعود کرد. تنها گل این مسابقه را سعید حلافی در دقیقه 71 به ثمر رساند.

در نیمه نخست دو تیم بازی نسبتا برابری را ارایه کردند که البته تیم فجرسپاسی دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت که معدنچی و رمضان‌نژاد در دقایق 15 و 21 این فرصت‌ها را از دست دادند تا در نیمه نخست گلی از خط دروازه‌ها عبور نکند.

با شروع نیمه دوم شرایط بازی کاملا تغییر کرد و این تیم پیکان بود که برتر از حریف ظاهر شد و بارها خط دفاعی تیم فجرسپاسی را تحت فشار قرار داد. در دقیقه 71 بازی بود که سعید حلافی از موقعیت ایجاد شده استفاده کرد و دروازه تیم فجر را باز کرد.

بعد از این گل شاگردان یاوری که سقوط از لیگ برتر را باور نداشتند سراسیمه به سمت دروازه حریف حمله ور شدند اما در دقیقه 81 این تیم پیکان بود که در یک ضد حمله تا آستانه گل دوم هم پیش رفت ولی کریمی ضربه خود را به بالای دروازه حریف زد.

پس از این صحنه همچنان بازیکنان تیم فجرسپاسی توپ را از هر نقطه زمین به درون محوطه جریمه پیکان ارسال می‌کردند اما حملات احساسی آنها نتیجه نداد تا شاگردان یاوری ناباورانه وداع تلخی با لیگ برتر داشته باشند.

بدین ترتیب تیم پیکان به عنوان شانزدهمین تیم در چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال حضور پیدا خواهد کرد.