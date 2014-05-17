به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معاونت میراث فرهنگی کشور درباره برنامه های هفته میراث فرهنگی پیش از ظهر شنبه 27 اردیبهشت ماه در ساختمان ارگ آزادی با حضور مدیران کل میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه محمدرضا کارگر مدیر کل امور موزه های کشور با بیان اینکه ایکوم جهانی شعار سال 2014 را مجموعه های موزه ای و برقراری پیوندها اعلام کرده است گفت: از موزه های کشور خواسته ایم تا مبتکرانه برنامه برگزار کنند.

وی اعلام کرد: بیش از 500 موزه در کشور دایر است که بیش از 250 موزه آن در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دارد.

وی به نمایش آثار موزه ای اشاره کرد و گفت: 40 شی تاریخی مربوط به تپه نوشیجان و پری ملایر به استان همدان ارسال شده تا به نمایش گذاشته شود. همچنین 44 شی از اشیاء آثار زیویه برای اولین بار در استان کردستان به نمایش گذاشته می شود. برخی از این آثار نفیس هستند.

برگزاری گردهمایی باستان شناسان کشور

در توضیح بیشتر، مهناز گرجی رئیس موزه ملی ایران با بیان اینکه گردهمایی باستان شناسان کشور در موزه ملی ایران برگزار می شود اعلام کرد: ما میزبان نمایشگاهی از یافته های باستان شناسی از دوره باستان تا دوره اسلامی هستیم. این نمایشگاه به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت اما نشست علمی درباره شبیه سازی پای پوش مرد نمکی نیز برگزار خواهد شد و پس از آن اصل پای پوش به زنجان می رود ولی پای پوش شبیه ساز شده در موزه ملی رونمایی می شود.

همچنین پروین ثقه الاسلام رئیس کاخ موزه گلستان درباره نمایش شاهنامه بایسنقری خبر داد و گفت: تعداد منتخبی از مینیاتورهای شاهنامه نیز به صورت تابلو به نمایش درمی آید.

گلایه از گروه فیلمبرداری سریال معمای شاه

وی با گله از گروه فیلمبرداری معمای شاه اعلام کرد: این گروه فیلمبرداری قرار بود چادرخانه کاخ را زودتر به ما تحویل بدهند ولی به قولشان عمل نکردند و ما نتوانستیم در این محل برای هفته میراث فرهنگی نمایشگاه برگزار کنیم.

وی به تعداد مراجعه کنندگان به کاخ گلستان اشاره کرد و گفت: از عید امسال شاهد ورود گردشگران زیادی بودیم به طوری که روزانه 700 تا 2000 نفر به این کاخ می آمدند. گروه های خارجی نیز بیشتر از کشورهای کره، اسکاندیناوی، بلغارستان، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن و آلمان بوده اند. اکنون سالن تاج گذاری برای دیدن گروه های توریستی باز شده و چیدمان جدیدی به آن داده ایم تا بازدید کنندگان بتوانند تمام بخش های کاخ را ببینند.

تعداد مراقبان کاخ گلستان افزایش یابد

وی همچنین از فرصت حضور رسانه و معاون میراث فرهنگی کشور استفاده کرد و گفت: در همین جلسه می خواهم تا معاون میراث فرهنگی تعداد مراقبان کاخ را بیشتر کند تا ما دو تا از موزه های دیگرمان را نیز برای بازدید آماده کنیم.

رحیم زاده رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی نیز از ایجاد سه پایگاه مردمی آموزش میراث فرهنگی و دشواری های مرمت در پارک های دانشجو، لاله و ملت خبر داد. همچنین در این برنامه اعلام شد که فردا 28 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی موزه ها برنامه تقدیر از موزه داران پیشکسوت با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی در تالار حافظیه کاخ سعدآباد برگزار می شود. روز سه شنبه نیز جلسه ای با حضور مسئولان شهرداری میراث فرهنگی و شورای شهر درباره همکاری های بین سه نهاد برگزار خواهد شد.

در ادامه فرهاد نظری مدیر کل ثبت آثار تاریخی بیان کرد: در این هفته مراسم نکوداشتی برای میراث ناملموس در نظر داریم که مراسم آیین نقالی در سالن اصلی تاتر شهر برگزار شد. برنامه دیگر نکوداشت آیین پهلوانی است.

وی همچنین گفت: قرار است در فهرست ذخیره میراث ناملموس تعدادی آثار اضافه شود.

ده میلیارد تومان اعتبار برای مرمت 140 مدرسه تاریخی

سیاوش صابری مدیرکل امور بناها و بافت های تاریخی از آغاز مرمت مدارس تاریخی خبر داد و گفت: 10 میلیارد تومان برای مرمت 140 مدرسه تاریخی در کشور تامین شده است. همچنین 85 میلیارد ریال تامین اعتبار برای بناهای شاخص در نظر داریم.

وی به طرح مرمت مشارکتی آثار ثبتی ایران اشاره کرد و گفت: 300 اثر با اعتبار 70 میلیارد ریال در طرح مرمت مشارکتی در نظر گرفته شده است. این کمک ها بلاعوض خواهد بود. برای حفاظت اضطراری محوطه های شاخص بالغ بر 50 محوطه تاریخی اعتباری بیش از 11 میلیارد ریال تامین شده است.

مستند نگاری آثار تاریخی کشورهای همسایه

محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور نیز به نشست مشترک با مسئولان میراثی کشور عراق اشاره کرد و گفت: برای حفاظت از میراث مشترک دو کشور گفت و گوهای فرهنگی انجام شده است. امیدواریم که این گفت و گو ها را بتوانیم بسط دهیم. همچنین قرار شده است از طریق پژوهشگاه میراث فرهنگی برای مستند نگاری آثار تاریخی کشورهای همسایه اقداماتی انجام شود.

بازنگری آثار ثبتی یکی از سوالات مطرح شده در این نشست خبری بود که فرهاد نظری درباره آن گفت: برنامه بازنگری این آثار را در دستور کار قرار داده ایم و پس از به دست آوردن نتایج آن ها را اعلام می کنیم. برخی از آثار که مشکل ثبت و یا دو بار ثبت شدن را داشتند مربوط به میراث ناملموس می شدند که تعداد آنها نیز کم بوده است.

معترض به حضور گروههای فیلمبرداری در کاخ ها هستم

تصویربرداری گروه های تلویزیونی در کاخ موزه های تهران یکی دیگر از انتقادات خبرنگاران میراث فرهنگی بود که در این باره محمدحسن طالبیان گفت: من هم به این موضوع معترض هستم. باید به سرعت تصمیمی درباره حضور گروه های فیلمبرداری در موزه ها و کاخ ها گرفته شود. سناریوی برخی از آنها در جهت معرفی موزه ها نیست و من متاثر شدم از اینکه برخی موزه ها به دلیل حضور گروه های فیلمبرداری قابل بازدید نبودند.

محمدرضا کارگر نیز در این باره توضیح داد: تکنولوژی های روز به کمک گروه های فیلمبرداری آمده و دیگر لازم نیست که حتما این گروه ها به داخل موزه ها وارد شوند.

طالبیان درباره کمیته تشخیص نفایس میراث فرهنگی بیان کرد: موافق با این کمیته نیستم چرا باید بگوییم که خانه ای نفیس هست یا نه. باید مقدار بیشتری روی این موضوع فکر شود. باید کمیته تشخیص عملکرد داشته باشیم. آن هم در موضوعاتی که جنبه ملی و حاکمیتی نداشته باشد.

اعتراض دیگر شاکیان پرونده الواح هخامنشی

برگزاری دادگاه دیگری درباره الواح هخامنشی موضوع مورد بحث دیگر بود که معاون میراث فرهنگی کشور گفت: شاکیان دوباره به این پرونده اعتراض کرده بودند و این اعتراض به دادگاه تجدید نظر رفت منتها برخی از امور در اختیار ما نیست بطوریکه نمی دانیم این اعتراض کی به دادگاه رفته و چه زمانی این حکم ابلاغ می شود.

محمدحسن طالبیان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا هیچ یک از موزه های کشور برای بازدید معلولان و نابینایان تجهیز نمی شود گفت: باید تلاش کنیم که این اتفاق بیفتد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره اینکه بعد از سال ها هنوز سایت سازمان میراث فرهنگی اطلاعات کاملی درباره میراث جهانی به مخاطب عرضه نمی کند گفت: اطلاعات مربوط به کتاب میراث جهانی یونسکو که روز گذشته رونمایی شد از سازمان میراث فرهنگی گرفته شده است من به اداره کل میراث جهانی اطلاع می دهم که این اطلاعات را در روی سایت سازمان نیز قرار دهند.

سایت میراث جهانی به روز می شود

فرهاد عزیزی مسئول پایگاه های میراث جهانی ایران نیز در توضیح این مطلب گفت: یکی از دغدغه های ما بحث معرفی و انتشارات بود. در این زمینه کمیته ای تشکیل شده تا به انتشار و معرفی اطلاعات میراث جهانی ایران در قالب کتاب و یا فضاهای مجازی بپردازیم همچنین سایت دفتر امور پایگاه ها نیز در حال واگذاری است که امیدواریم روز 30 اردیبهشت ماه به صورت رسمی افتتاح شود.

سیاوش صابری مدیر دفتر امور بافت ها و بناهای تاریخی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره مشارکت سازمان میراث فرهنگی با مالکان بناهای تاریخی گفت: مشارکت مالی ساده ترین شکل مشارکت سازمان میراث فرهنگی است. ممکن است در پروژه ای که 300 اثر مورد حمایت قرار می گیرد 15 درصد آنها دچار مشکل شوند. باید یک هم افزایی در دستگاه های اجرایی و دولتی اجرا شود. به این ترتیب چند دستگاه مختلف ظرفیت های خود را برای حفاظت از میراث فرهنگی به کار می گیرند.

گزارش سرقت از موزه کنگاور ارائه می شود

محمدرضا کارگر مدیر کل امور موزه های کشور در واکنش به خبر خبرگزاری مهر مبنی بر سرقت اشیای تاریخی از موزه کنگاور بیان کرد: این سرقت انجام شده است ولی مدیر کل استان اعلام کرده بود که بنا به مصلحت نباید خبری می شد. چرا که این آثار مطالعاتی بوده اند. ما به او اعتراض کردیم و گفتیم باید موضوع سرقت اشیا به سرعت پیگیری می شد و فهرست آن از طریق پلیس اینترپل نیز پیگیری شود. در آینده نه چندان دور گزارش این سرقت و فهرست اشیا اعلام خواهد شد.