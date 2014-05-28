به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در خصوص اظهار نظر کی روش که گفته بود جزو گزینه های تیم ملی ایران نیست ضمن بیان این مطلب افزود: ایشان اولویت اول ماست و تلاش ما این است که به عنوان سرمربی تیم ملی همچنان به فعالیتش ادامه دهد اما اگر قرار باشد قرارداد ایشان ثبت شده اما نتوانیم منابع مالی آن را تامین کنیم هم ما و هم ایشا اذیت خواهیم شد.

وی اضافه کرد: قبلا هم گفته بودم که تمدید قرارداد ایشان مشروط است و اگر بودجه مد نظر تامین شود ما از ادامه فعالیت ایشان استقبال می کنم. شرط من همان تامین بودجه بود. نه بحث سرمربیگری ایشان. همه می دانیم در ایران بودجه در روزهای آخر تامین می شود که امیدوارم این اتفاق هم بیفتد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد نشسا با جهانگیری معاون رئیس جمهور اظهار داشت: در این روزها هم با آقای نهاوندیان و هم با جهانگیری و وزیر ورزش و معانان ایشان جلساتی داشتیم. جلسات بسیار خوبی بود که قول همه گون حمایت از تیم ملی دادند.

وی در مورد اینکه سفیر برزیل درایران اعلام کرده از حضور روحانی در برزیل استقبال می کند و آیا ممکن است این اتفاق بیفتد یادآور شد: من از برنامه های آقای رئیس جمهور خبر ندارم اما اگر قطعا ایشان بیاید حضورشان هم برای تیم ملی و هم ایرانی هایی که به برزیل می آیند بسیار خوب و ارزشمند خواهد بود.

کفاشیان در مورد سفر دیگر سفیر برزیل در مورد پوشیدن ایران در دیدار با آرژانتین تصریح کرد: وزارت امور خارجه چندی پیش از ما درخواست کرد تعدادی از پیراهن های تیم ملی که به امضا کادر فنی و بازیکنان است را در اختیارشان قرار دهیم تا در زمان حضور تیم ملی در برزیل به رئیس جمهور این کشور، مسئولان دیگر و یا روسای ارشد سایر کشورها اهدا شد.

وی بااشاره به اینکه اگر سفیر برزیل در ایران چنین کاری را بخواهد انجام دهد، قطعا ارزشمند است و از آن استقبال می کنیم ادامه داد: در بازی با آرژانتین حتما برزیلی ها از ما حمایت خواهند کرد. ما از این مسائل استقبال کرده و پیراهن تیم ملی را با جنس مرغوب در اختیار ایشان می گذاریم.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص ملاقات ملی پوشان با رئیس جمهور تاکید کرد: رئیس جمهور قطعا با اعضای کادر فنی و ملی پوشان دیدار خواهد داشت اما اینکه ما به حضور ایشان برویم یا اینکه ایشان در مراسم بدرقه شرکت کنند مشخص نیست.

علی کفاشیان با انتقاد از کمیته داوران اظهار کرد: در مورد پرورش و توسعه و پیشرفت داوری، کمیته داوران ضعیف عمل کرده و من به آنها انتقاد دارم. من نباید برای توسعه داوری برنامه دهم. این موضوع باید توسط کمیته داوران مطرح شود. به همین دلیل باید سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند تا در جام جهانی بعدی و مسابقات آینده داوری ایران سهمیه بیشتری داشته باشد.

وی در مورد میزبانی ایران برای جام ملت های 2019 آسیا گفت: در حال حاضر دو کشور ایران و امارات تلاش زیادی برای کسب میزبانی دارند که طبق اسناد و مدارک و نظرخواهی که از اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا کرده اند، باید بگویم ما از اماراتی ها جلوتر هستیم.

وی افزود: البته ترس ما از این است که لابی های بالاتر از نهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا و در سطح مدیریت کلان کشورها صورت گیرد که امکان میزبانی به کشور دیگر داده شود. ما تمام تلاشمان را در این خصوص انجام می دهیم. مستنداتمان را براساس میزبانی هر چه بهتر این مسابقات را به تمام کشورها و اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال می کنیم. اگر هم نگویید من زیاد سفر می روم، به تمام کشورها می روم تا آنها متوجه عرم جدی ما برای میزبانی شوند که در این زمینه وزارت امور خارجه باید به ما کمک کند.

علی کفاشیان در مورد میزبانی ایران در مسابقات زیر 23 سال آسیا اظهار کرد: ما ضمن اعلام کاندیداتوری چهار شهر را برای برگزاری این مسابقات معرفی کردیم. تلاش ما این است که همه میزبانی ها را بگیریم تا شرایط ایران بهتر شود.

کفاشیان در پایان در خصوص اینکه گفته می شود بعد از جام جهانی دادکان رئیس فدراسیون خواهد شد گفت: بعد از جام جهانی حدود یکسال و هشت ماه دیگر من رئیس فدراسیون فوتبال هستم و بعد از آن با برگزاری مجمع رئیس آینده فدراسیون مشخص خواهد شد. هر کس که در مجمع رای بیاورد دستش را می بوسم اما تا آن زمان من رئیس خواهم ماند.