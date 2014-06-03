انتشار خبر کناره گیری "خوان کارلوس" پس از 40 سال از پادشاهی اسپانیا و تعیین جانشین برای وی هزاران اسپانیایی را به خیابان ها کشاند. به فاصله یک روز پس از اعلام این خبر توسط "ماریانو راخوی" نخست وزیر اسپانیا دولت محلی مادرید با ارائه یک دادخواست رسمی، خواهان برچیده شدن نظام پادشاهی در این کشور شد.

امروز همزمان با بالاگرفتن اعتراضات علیه نظام پادشاهی در چندین شهر اسپانیا دولت این کشور با تشکیل نشستی اضطراری، موضوع جانشینی شاهزاده فیلیپ از طریق تغییرات قانونی را مورد بررسی قرار داد. با این حال هزاران نفر در مادرید، بارسلونا، والنسیا و پالمای مایورکا با راهپیمایی در خیابان ها مخالفت جدی خود را با این اقدام دولت اعلام کردند.

گزارش ها حاکی است امروز دست کم 50 شهر اسپانیا شاهد تظاهرات شهروندانی بود که بر لزوم پایان یافتن نظام پادشاهی در کشورشان تاکید داشتند. این مطالبه بیش از همه بین احزاب چپگرا دیده می شود به گونه ای که بیشتر احزاب فعال در مناطق کاتالونیا و باسک خواهان اصلاح قانون اساسی در خصوص ماده مربوط به نظام پادشاهی هستند.

هر چند ابعاد این تظاهرات نسبتا گسترده بوده و حتی اسپانیایی های خارج از کشور در شهرهای برلین و مکزیکو سیتی نیز تظاهرات مشابهی را برگزار کردند، اما گزارش ها حاکی است در این تظاهرات نسبت به اعتراضاتی که علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت اسپانیا برگزار شد، افراد کمتری شرکت کردند.

این در حالی است که برخی احزاب اسپانیایی نیز موافق دوام نظام پادشاهی هستند. ماریانو راخوی در واکنش به اعتراضات امروز گفته است اکثریت مردم اسپانیا با این اعتراضات همسو نبوده و ادامه نظام پادشاهی را خواهانند.

در همین راستا "آلفردو پرز روبالکابا" رهبر حزب اپوزیسیون سوسیال دمکرات از این اعتراضات به عنوان نشانه ای طبیعی از یک نظام دموکراتیک نام برد. وی با این حال گفت حزبش مشکلی با ادامه نظام پادشاه ندارد.

با وجود ادامه بحث ها در مورد برچیده شدن و یا ادامه نظام پادشاهی، شواهد موجود از برنامه ریزی های انجام گرفته برای تاج گذاری شاهزاده فیلیپ ظرف چند هفته آینده حکایت دارد. روزنامه ال پایس در این رابطه نوشت پارلمان اسپانیا بین روزهای شانزدهم تا بیستم ژوئن در این مورد رای گیری خواهد کرد.

پیشتر نیز منابع نزدیک به پادشاه مستعفی 76 ساله اسپانیا اعلام کرده بودند روند جانشینی پادشاه جوان سه تا 6 هفته به طول خواهد انجامید. در صورت حل مشکل قانونی این اقدام، پادشاه 46 ساله جدید اسپانیا فیلیپ پنجم لقب خواهد گرفت.