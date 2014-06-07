بانک اطلاعات جانبازان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،ولی اله شجاع پوریان عضو شورای شهر تهران در مراسم تجلیل از مقام جانبازان و ایثارگران و هم اندیشی جانبازان و اعضای شورای شهر تهران گفت: شورای چهارم در برگیرنده جمع وسیعی از ایثارگران است. به طوری که می توان گفت 60 درصد از اعضای شورای چهارم از خانواده ایثارگران هستند که با وضعیت جانبازان از نزدیک اشنایی دارند .

وی ادامه داد:به زودی دفتر مشاوره ایثارگران با بهره گیری از کارشناسان خانواده ایثارگر در شورای شهر راه اندازی می شود تا موضوعاتی که با پیگیری درسطح شهر به نتیجه نرسیده به طور خاص در شورای شهر مورد توجه قرار گیرد و برای آن سازو کار ارایه دهیم .

وی همچنین با اشاره به اهمیت راه اندازی سامانه و سایت مختص ایثارگران برای طرح معضلات آنها در سطح شهر تصریح کرد: متاسفانه دستگاه های مکلف در قبال جامعه ایثارگران عمل نمی کنند و در این راستا مدیریت شهری قصد دارد در رسیدگی به امور جانبازان بیش ازپیش فعالیت کند .

این عضو شورای شهر همچنین با ابراز خرسندی از راه اندازی کمیته جانبازان در ستاد سازمانهای مردم نهاد شهر تهران گفت: امیدواریم با پیگیری این کمیته شاهد حمایت از جانبازان باشیم .

وی با اشاره به آغاز به کار کارگروه انقلاب و دفاع مقدس گفت : این کارگروه از فردا کار خود را آغاز می کند و از تمام دوستان دعوت می کنیم که در این کمیته حضور بیایند و امیدواریم که خدمت ما مورد قبول حق قرارگیرد.

شاکری:از تمام ظرفیت شهر برای ترویج فرهنگ ایثار استفاده می شود

مجتبی شاکری عضو شورای شهر تهران و جانباز بالای70 درصد، در این مراسم گفت: در مکانی که شما حضور دارید کارها به راحتی اجرایی می شود . در 22 منطقه تهران مکان ها و فضاهایی بسیار و امکانات وسیعی وجود دارد که می توان آنها را با فرهنگ ایثار و شهادت همراه کرد .

وی با اشاره به تشکیل کارگروه انقلاب و دفاع مقدس خاطرنشان کرد: ورود آقای باغبانی در این عرصه بسیار خوب است و از دوستان و سمن های دیگر نیز در 22 منطقه تهران دعوت می کنیم تا برای خط دهی به این مجموعه در این جمع حضور یابند تا منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در این حوزه به درستی پیگیری شود .

در پایان این مراسم از جانبازان حاضر به مناسبت گرامیداشت روز جانباز تقدیر به عمل آمد.