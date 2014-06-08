به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز به وقت محلی به کمپ اختصاصی خود رفتند و به دلیل جلوگیری از همزمانی تمریناتشان با تيم ملی ترینیداد، تمرین خود را در نوبت صبح برگزار کردند تا این تیم هم بتواند یک نوبت در زمين اصلی کمپ تمرینات خود را پيگيری کند.

بازیکنان به محض ورود به کمپ خود تمرینات خود را آغاز کردند، تمرینی که دو ساعت طول کشید.

مانند روز گذشته تعدادی از رسانه‌های برزیلی و از جمله سایت و تلویزیون GLOBO و تلویزیون فیفا در محل تمرین حضور داشته و مانند روزهای قبل توانستند 15 دقیقه ابتدایی تمرینات را پوشش خبری داده و پس از آن به مرکز رسانه‌ای مجهز باشگاه رفتند، در پايان تمرینات نیز بیت آشور و کریم انصاریفرد با رسانه ها گفتگو کردند.

البته بنا بر قانون فیفا هر روز دو بازیکن می‌بایست با تلویزیون فیفا مصاحبه داشته باشد که روز گذشته حسین ماهینی و رحمان احمدی و امروز هم علیرضا حقیقی و احمد آل نعمه با فیفا مصاحبه داشتند.

تمرین امروز ملی پوشان با گرم کردن در زمين کناری با توپ و بدون توپ آغاز شد و مانند روزهای گذشته دروازه‌بان‌ها تمرینات اختصاصی خود را با گاسپار مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی انجام دادند و پس از انجام اين تمرینات ابتدایی به زمین اصلی آمده و تمرینات تاکتیکی خود را انجام دادند.

البته در ادامه تمرین به دو گروه تقسیم شده و نکات تمرین شده را در بازی در زمين کوچک و فوتبال فشرده تمرین کردند و در پايان نیز ضربات ايستگاهی را تمرین کردند. اين تمرین تا ساعت 13 ادامه یافت.

پس از پایان تمرین، بازیکنان ناهار خود را صرف کرده و سپس استراحت کرده و با استفاده از مرکز ورزشی و بدنسازی پس از ورود تيم ملی ترینیداد و توباگو به کمپ به هتل بازگشتند.

در این تمرین هاشم بیگ‌زاده تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر برونو مربی تجزیه و تحليل بدنی تیم ملی انجام داد.