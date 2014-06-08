تندیس "لیونل مسی" در آرژانتین نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شبکه تلویزیونی به منظور ارج نهادن به مسی، مارادونا و باتیستوتا، تندیس هر سه را در میدانی نمادین در ناحیه "ریکوله‌تا"ی بوئنس آیرس نصب کرده است.

مسی در این خصوص اظهار داشت: خیلی خوشحالم. هرگز تصور نمی‌کردم چنین تقدیری از من به عمل بیاید. این موضوع باعث سرفرازی من شده و من از دست اندرکاران آن تشکر می‌کنم.

تندیس لیونل مسی در حال شادی کردن پس از به ثمر رساندن گل در میدان نصب شده است.

وی با دستان خود به سوی آسمان اشاره می‌کند. این مهاجم پیش از این گفته که گل های خود را به مادربزرگ مرحومش تقدیم می‌کند.