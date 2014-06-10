به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، این مراسم در روز سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در فرهنگسرای اندیشه با حضور پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت، نویسندگان و فعالان حوزه ادبیات مقاومت و مسئولان و شخصیت های کشور برگزار خواهد شد.

در این مراسم از پدید آورندگان کتاب‌های ادبیات جهاد و مقاومت تجلیل به عمل آمده و در حاشیه‌ آن نمایشگاهی از تقریظ‌های رهبر انقلاب اسلامی و آثار مکتوب این حوزه برپا می‌شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند ضمن ارسال عدد ۴ به شماره پیامک ۱۰۰۰۹۰۱۱، به سایت WWW.KHAMENEI.IR مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۶۶۴۱۰۶۴۹ تماس حاصل فرمایند.