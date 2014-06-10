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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

به همراه رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب من زنده‌ام؛

چهارمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت برگزار ‌می‌شود

چهارمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت برگزار ‌می‌شود

چهارمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، همراه با رونمایی از تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب «من زنده‌‌ام» به قلم معصومه آباد به همت موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، این مراسم در روز سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در فرهنگسرای اندیشه با حضور پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت، نویسندگان و فعالان حوزه ادبیات مقاومت و مسئولان و شخصیت های کشور برگزار خواهد شد.

در این مراسم از پدید آورندگان کتاب‌های ادبیات جهاد و مقاومت تجلیل به عمل آمده و در حاشیه‌ آن نمایشگاهی از تقریظ‌های رهبر انقلاب اسلامی و آثار مکتوب این حوزه برپا می‌شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند ضمن ارسال عدد ۴  به شماره پیامک ۱۰۰۰۹۰۱۱، به سایت WWW.KHAMENEI.IR مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۶۶۴۱۰۶۴۹ تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 2308356

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