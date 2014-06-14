  1. ورزش
  2. جام جهانی
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۵:۰۵

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

فان گال: فکر پیروزی با پنج گل برابر اسپانیا را نمی کردم

فان گال: فکر پیروزی با پنج گل برابر اسپانیا را نمی کردم

سرمربی تیم ملی فوتبال هلند بعد از پیروزی رویایی و غافلگیر کننده این تیم مقابل اسپانیا از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و گفت فکر نمی کرد بتواند چنین پیروزی مقابل مدافع عنوان قهرمانی کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، لوئیس فان گال سرمربی تیم ملی هلند در کنفرانس خبری بعد از پیروزی 5 بر یک تیمش مقابل اسپانیا ضمن بیان مطلب فوق افزود: اصلا فکر نمی کردم چنین نتیجه ای مقابل قهرمان جهان کسب کنیم. وقتی یک بر صفر عقب بودیم به این فکر می کردم که بین دو نیمه چطور به بازیکنانم روحیه دهم که در نیمه دوم نتیجه را جبران کنند. اگر نیمه اول همان یک بر صفر تمام می شد فکر می کردم که در نیمه دوم با سیستم 3-3-4 بازی کنیم و فشار بیشتری روی دروازه حریف بیاوریم.

فان گال افزود: اما فان پرسی گل تساوی را در همان نیمه اول به ثمر رساند و همه چیز تغییر کرد. او خیلی هوشمندانه این گل را به ثمر رساند، قبل از ضربه سر دید که دروازه بان جلو آمده و در نهایت با یک ضربه سر فوق العاده توپ را به گل تبدیل کرد. گل زیبایی بود.

سرمربی فصل آینده منچستریونایتد در پایان گفت: هنوز نمی توان گل هلند شروع خوبی در جام جهانی داشته است. ما باید مقابل استرالیا هم به میدان برویم، اگر در آن بازی هم پیروز شویم آن وقت می توانیم بگوییم شروع خوبی داشتیم. مقابل شیلی هم باید بازی کنیم. قبلا هم گفته بودم مقابل اسپانیا می توانیم پیروز شویم چرا که اسپانیا همیشه می خواهد حمله کند و ما می توانیم از فضای پشت دفاع استفاده کنیم.

دیدار تیم های هلند و اسپانیا از گروه B رقابتهای جام جهانی با پیروزی 5 بر یک هلند به پایان رسید.

کد مطلب 2310804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها