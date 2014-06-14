۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۰۸

با شدت گرفتن وزش باد/

طوفان گرمسیری آرامش دریای عمان را برهم زد/ ارتفاع امواج به دو متر رسید

زاهدان-خبرگزاری مهر: توفان گرمسیری با عنوان نانایوک که با وزش بادهای شدید با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت در شمال اقیانوس هند در جریان است با تاثیر در سواحل جنوبی آرامش دریای عمان را نیز برهم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، طوفان گرمسیری در شمال اقیانوس هند و بر روی دریای عرب موجب شد تا ارتفاع امواج در این منطقه از مرز 10 متر نیز فراتر برود.

در همین حال کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: مسیر این توفان حاره‌ای به سمت شمال غرب است و از اواخر وقت امروز تا اواسط هفته موجب وزش باد و رگبار شدید باران و توفان دریایی در سواحل جنوبی استان خواهد شد.

مصدق گودرزی فر در این رابطه بیان داشت: توفان حاره ای که در حال حاضر در طول جغرافیایی 62 درجه شرقی و عرض 18 درجه شمالی و در فاصله 450 کیلومتری از سواحل دریای عمان قرار دارد طی ساعات آینده بر شدت وزش باد و رگبار های شدید و همچنین افزایش ارتفاع موج در دریای عمان خواهد افزود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ارتفاع امواج در سواحل جنوبی متاثر از این طوفان دریایی به 2 متر رسیده است.

وی فعالیت دریایی را با توجه به طوفان دریایی پیش رو بسیار خطر آمیز عنوان کرد و افزود: تا پایان این طوفان صیادان لازم است از عزیمت به دریا به صورت جدی خودداری کنند.

وی با اشاره به اینکه هر چند شدت طوفان در سواحل جنوبی استان نسبت به کشور عمان بسیار کمتر است اما احتمال داده می شود که ارتفاع امواج در سواحل جنوبی و تحت تاثیر این طوفان از دو متر نیز تجاوز کند.

 

کد مطلب 2310984

