خسارت میلیونی درختان در تندباد تهران قابل جبران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران روح نیا، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دبیر کنگره «بازرسی انطباق با استانداردهای چوب از درخت سرپا تا محصول نهایی» از راه اندازی تکنولوژی "سیستم ایرانی آزمون غیرمخرب چوب" با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه مون پلیه 2فرانسه خبرداد و افزود که تند بادهای اخیر شهری در تهران و شهرهای بزرگ بر ضرورت استفاده از این تکنولوژی ایرانی تاکید دارد.

وی با بیان اینکه در جامعه شهری، مجاورت مردم و مایملک آنها با درختان سنگین عظیم الجثه، مدیریت بحران و خطرات ناشی از شکستن و افتادن درختان توسط اندازه گیری خواص فیزیکی چوب درختان، بi کارگیری این تکنولوژی را بیان می کند، افزود: علم تجزیه و تحلیل پایداری درخت سرپا برای شناسایی میزان سلامت ساختاری و یا پیش بینی پتانسیل شکستن و افتادن درخت، از اصول بیولوژیکی و مهندسی بهره می گیرد.

به گفته وی، در چنین تجزیه و تحلیل، مهندسین صنعت چوب و درخت شناسان، اغلب با آسیب‌های ساختمانی خاصی (پوسیدگی، ترک، کرم خوردگی) طرف هستند که اکثرا در تنه درخت مخفی بوده و از نظرها پنهان هستند.

روح نیا با بیان اینکه بازرسی چشمی متاسفانه اطلاعات درست و کاملی که شرایط و پایداری درخت را تعیین کند، ارائه نمی دهد، افزود: تند باد اخیر شهر تهران با سقوط درختان که علاوه بر تلفات جانی، خسارت های مالی میلیونی را حاصل کرد دلیلی بر این سخن است.



این استاد دانشگاه تصریح کرد: شرایط جوی در روزهای اخیر خسارت‌های مالی و جانی به شرکت‌های بیمه، شهرداری ها ، مردم و ... وارد کرد، این در حالی است که شناسایی درختان پوسیده با تکنولوژی بومی شده آزمون غیرمخرب چوب عملیات سخت و پیچیده ای نیست.

وی با بیان اینکه تکنیک آزمونهای غیرمخرب (NDT) دانش فنی ایرانی شده ای است که سازمانها، موسسات و شرکتهای دارای تائیدیه صلاحیت بازرسی فنی نیز، توانمندی اینگونه ارزیابی انطباق درختان توسط آزمونهای غیرمخرب (NDT) را به نحو مطلوب احراز کرده اند، گفت: بهره گیری از توانمندی های موجود در بخش خصوصی در راستای مدیریت بحران ناشی از بلایای طبیعی ضمن آنکه آثار زیان بار این گروه از بلایای طبیعی را از طریق رفتارهای کنشی محدود می کند از دیگر سوی در تولید اشتغال در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی تاثیرگذار خواهد بود.



با توجه به اینکه نمونه آزمونی پس از انجام بازرسی سالم می ماند، آزمون غیرمخرب از حیث کم هزینه بودن نیز مورد علاقه صنعت است، البته در موضوع ایمنی درخت سرپا، و خطرات احتمالی که به عنوان مثال طی تندباد اخیر خسارات جانی نیز به همراه داشت، هر مقدار هزینه آزمون نباید منجر به حذف این گونه بازرسی شود.

