به گزارش خبرنگار مهر، علي اسلامي، ظهر پنجشنبه در نشستي خبري در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد الگوي مصرف آب، اظهار داشت: الگوي مصرف آب در كشور و حتي در جهان، 150 ليتر در شبانه روز به ازاي هر نفر است كه اين ميزان در استان يزد 142 ليتر است.

وي با اشاره به اينكه مردم يزد به طور ميانگين هشت ليتر از سرانه الگوي مصرف نيز كمتر مصرف مي كنند، بيان كرد: اينكه عنوان مي شود مصرف آب در يزد بالاست به دليل فعاليت كولرهاي آبي است.

اسلامي خاطرنشان كرد: رقم آب مصرفي در استان يزد در تابستانها به 242 ليتر مي رسد كه 100 ليتر اين ميزان به خاطر استفاده از كولرهاي آبي است وگرنه 97 درصد مردم يزد الگوي مصرف آب را رعايت مي كنند.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان يزد ادامه داد: در سطح استان يزد حداقل 400 هزار كولر آبي كار مي كند كه حداقل 250 هزار مورد آن مربوط به شهر يزد است و اگر براي مصرف هر كولر 500 ليتر در نظر بگيريم، رقم مصرفي آب در تابستانها توسط كولرهاي آبي بسيار چشمگير خواهد بود.

وي تصريح كرد: اگر مصرف كولرها را از سرانه مصرفي شرب و بهداشت مردم كسر كنيم، ميزان آب مصرفي مردم يزد مقعول است اما با اين حال به مردم توصيه مي كنيم از صرفه جويي فراتر عمل كنند و در زمينه مصرف آب قناعت كنند كه خوشبختانه اين موضوع در فرهنگ مردم يزد بسيار پررنگ است.

نوسان مصرف آب در يزد بسيار بالاست/ ميزان استفاده در تابستانها غيرمتعارف است

اسلامي در مورد نوسان مصرف آب در استان يزد نيز اظهار داشت: در اغلب نقاط كشور، ميزان مصرف آب در تابستانها حداكثر 20 درصد افزايش مي يابد در حالي كه اين رقم در استان يزد كاملا غيرمتعارف و حتي بيش از 100 درصد است.

وي يادآور شد: ميزان مصرف آب در استان يزد در فصل هاي سرد سال مثل دي و بهمن، پنج ميليون و 840 هزار مترمكعب است در حالي كه اين رقم در تابستانها به 10.5 ميليون مترمكعب مي رسد.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان يزد با بيان اينكه تابستانهاي گرم و طولاني مردم يزد را ناچار به استفاده از آب بيشتر كرده است، تصريح كرد: عمده افزايش مصرف آب مربوط به كولرهاست.

اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در بحران آب در همه كشور وجود دارد و تاكيدهاي مسئولان در سطح كشور بر صرفه جويي در مصرف آب نشان از اين بحران دارد اما اين بحران در استان يزد و چند استان ديگر حادتر است.

وي با اشاره به اينكه لازم است مردم صرفه جويي كنند و در راستاي نهادينه كردن فرهنگ صرفه جويي در مصرف آب نيز كارهاي بسياري انجام شده است، خاطرنشان كرد: رسانه و مطبوعات و رسانه ملي آنگونه كه بايد نسبت به انعكاس موضوع اقدام نكرده اند و از رسانه ها مي خواهيم در اين زمينه فعاليت هايي متناسب با حجم مشكل آب انجام دهند.

نياز استان يزد به 800 ميليون مترمكعب در حوزه شرب و صنعت طي چند سال آينده

اسلامي همچنين با اشاره به اينكه نياز آبي استان يزد در زمينه شرب و صنعت در چشم انداز چند سال آينده 800 ميليون مترمكعب اعلام شده است، عنوان كرد: همين امر سبب شده تا مسئولان استان يزد حداكثر پيگيري خود را براي تامين آب خارج از منطقه به كار گيرند.

وي با اشاره به اينكه استان يزد در زمينه كيفيت آب نيز در آستانه بحراني جدي است، اظهار داشت: شركت آب و فاضلاب با وجود كاهش كيفيت آب منابع داخلي و چاه ها، همه تلاش خود را به كار گرفته و حتي يك قطره آب آلوده وارد شبكه آبرساني نشده است اما نمي توان منكر سختي، املاح و مزه شور آب يزد شد.

اسلامي با اشاره به اينكه مردم نسبت به سلامت آب اطمينان كامل داشته باشند، تصريح كرد: روزانه ده‌ها مرتبه آزمايش كلرسنجي بر منابع آبي انجام مي‌ شود و آب شرب بدون آزمايش وارد مدار نمي شود و مركز بهداشت نيز به عنوان متولي بهداشت بر اين امر نظارت كامل دارد.

31 حلقه چاه جديد وارد مدار آبرساني يزد مي شود

وي با اشاره به اقداماتي كه براي بهبود وضعيت آب هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي در سطح استان انجام شده است، اظهار داشت: در سطح شهر يزد تعدادي از چاه ها به ناچار به دليل افت شديد كيفيت از مدار خارج شده اند اما 11 حلقه چاه در منطقه يزدگرد در حال حفر شدن است كه اميدواريم اين چاه ها تا پايان تيرماه وارد مدار بهره برداري شود.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان يزد ادامه داد: شركت آب منطقه اي نيز در حال حفر 20 حلقه چاه در منطقه چرخاب است كه اميدواريم با وارد شدن 31 حلقه چاه به مدار توليد، آب با كيفيت تري وارد مدار شبكه آبرساني كنيم و تا حدي دو سه سال آينده را با بحران كمتري پشت سر بگذاريم.

اين مسئول همچنين از ساخت يك مخزن 30 هزار مترمكعبي در صفائيه خبر داد و خاطرنشان كرد: با بهره برداري از اين مخزن، مشكل كيفيت آب در بسياري از مناطق شهر يزد برطرف خواهد شد.

بهابادي ها پايان تابستان به شبكه آب انتقالي متصل مي شوند

وي همچنين با اشاره به پروژه آبرساني به شهرستان بهاباد اظهار داشت: اين پروژه هم اكنون از پيشرفت 90 درصدي برخوردار است و در صورتي كه منابع مالي آن تامين شود، قبل از پايان نيمه اول سال جاري به اتمام خواهد رسيد و مردم بهاباد به شبكه آب انتقالي مي پيوندند.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان يزد خاطرنشان كرد: استان يزد در زمينه تامين آب 50 درصد وابسته به خارج از استان است به همين دليل صرفه جويي در مصرف آب به ويژه در فصول گرم سال بسيار ضروري است.

اسلامي ادامه داد: سهميه آب انتقالي به يزد در سال جاري در سه ماهه تابستان افزايش يافته و اين ميزان از سهميه ماه‌ هاي ديگر سال كسر خواهد شد.

وي در مورد منابع آب داخلي يزد نيز بيان كرد: در حال حاضر 90 درصد آب يزد در بخش كشاورزي و بقيه در شرب و بهداشت صرف مي شود.

نياز به 100 ميليارد تومان براي اصلاح و بازسازي شبكه هاي آب يزد

اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اصلاح شبكه هاي آبرساني شهر يزد اظهار داشت: در حال حاضر در حال مذاكره با سرمايه گذار هستيم و 100 ميليارد تومان براي اصلاح و بازسازي شبكه هاي آبرساني نياز است و اگر اين اتفاق رخ دهد، تحولي بزرگ در حوزه آبرساني استان يزد صورت خواهد گرفت.

مديرعامل آبفا يزد افزود: عمر مفيد شبكه آبرساني در يزد تقريبا پايان يافته و اين شبكه ها بايد اصلاح و بازسازي شود.

اسلامي تاكيد كرد: سالانه بايد 150 كيلومتر اصلاح شبكه آبرساني انجام شود كه اين ميزان به دليل كمبود بودجه، 30 كيلومتر در سال است.

600 كيلومتر از شبكه آبرساني يزد نياز فوري به تعويض و بازسازي دارد

وي تصريح كرد: در حال حاضر 500 تا 600 كيلومتر شبكه آبرساني يزد بايد با فوريت تعويض، اصلاح و بازساي شود.

اسلامي در مورد گراني آب نيز اظهار داشت: قبوض آب از بهمن ماه سال گذشته با افزايش مواجه بوده و 20 درصد گرانتر شده است اما با اين وجود آب هنوز در سبد خانوار ارزش چنداني ندارد.

وي ميزان بدهي مشتركان استان يزد را نيز هشت ميليارد تومان اعلام كرد و بيان داشت: عمده اين بدهي مربوط به ادارات، بيمارستانها، دانشگاه ها، پادگان ها و ... است و سه ميليارد تومان آن نيز مربوط به مشتركان شبكه خانگي است.

تخصيص سهميه آب براي توليد آب بسته بندي/ 5 سرمايه گذار پاي كار

اسلامي در مورد آب بسته بندي و سرمايه گذاري در اين زمينه نيز بيان كرد: مقداري آب براي بسته بندي در استان يزد تخصيص يافته و اكنون نيز پنج متقاضي براي سرمايه گذاري با آمادگي كامل در اين زمينه وجود دارد و به نظر مي رسد ظرف يكي دو سال آينده، آب بسته بندي از محل آب انتقالي يزد در سطح استان عرضه شود.

اسلامي در ادامه اين نشست همچنين به سئوالات مختلف خبرنگاران در حوزه آبرساني، فاضلاب و ... پاسخ داد.