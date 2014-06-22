علی فاضلی در گفتگو با مهر از تمدید مصوبه تثبیت قیمت‌ کالاهای اساسی از سوی دولت خبر داد و گفت: اگر چه مهلت قانونی مصوبه دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی حساس و مورد نیاز مردم تا پایان خردادماه بود اما دولت تا اطلاع ثانوی این مصوبه را تمدید کرده و واحدهای درنظر گرفته شده حق افزایش قیمت را ندارند.

به گزارش مهر، با تصمیم اولیه دولت در اردیبهشت ماه، تغییر قیمت گوشت قرمز، برنج، روغن نباتی، جو، آرد، نان، گندم، ذرت، کنجاله، سویا، شکر، کره، ذرت، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کود اوره و پتاس به آخر خردادماه موکول شده بود که با مصوبه جدید، این مهلت تا اطلاع ثانونی تمدید شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: اصناف یقینا با هرگونه تغییر قیمتی مخالف هستند اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد به صورت دستوری کنترل نمی شود.

وی تصریح کرد: زمانی که مواد اولیه، خدمات و انرژی گران می شود، به طور طبیعی قیمت نیز افزایش پیدا می کند اما اصناف در همراهی با دولت هرگونه افزایش قیمتی را کنترل خواهند کرد.

به گزارش مهر، دولت بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم، بخشنامه ای را به واحدهای تولیدی ارسال کرد که بر مبنای آن، هر گونه افزایش قیمت تا پایان خردادماه غیرمجاز اعلام شده بود. برهمین اساس، با تصمیم دولت، تغییر قیمت گوشت قرمز، برنج، روغن نباتی، جو، آرد، نان، گندم، ذرت، کنجاله، سویا، شکر، کره، ذرت، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کود اوره و پتاس، به آخر خردادماه موکول شد.

در همین حال، گزارش‌های میدانی از افزایش بی سر و صدای قیمت‌ها در بازار حکایت دارد که حتی گزارشات بانک مرکزی نیز به خوبی این را نشان می دهد که قیمت برخی از کالاها افزایش یافته است.

گفتنی است: نوار ضبط شده اظهارات امروز علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با مهر در خبرگزاری موجود است.