2 تغییر مهم در قبولی کنکور 93/ تاثیر قطعی 25درصد سوابق تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی در نشست خبری کنکور سراسری سال 93 با اعلام این خبر افزود: امسال برای کلیه مشمولان سوابق تحصیلی تاثیر قطعی 25 درصدی سوابق تحصیلی داریم. سال گذشته ما از هر داوطلب دو نمره داشتیم، یک نمره کل و یکی هم نمره کل به اضافه سوابق تحصیلی که در صورتی که هر کدام بالاتر بود آن اعمال می شد اما امسال دیگر این گونه عمل نمی شود.

وی افزود: امسال یک نمره کل داریم و سوابق تحصیلی 25 درصد و نمره آزمون 75 درصد است. سوابق تحصیلی شامل امتحانات کشوری است که در سراسر کشور برگزار شده و انتظار داریم که تاثیر این سوابق بر رتبه های آزمون امسال خود را نشان دهد .

خدایی درباره انتقادات برخی از داوطلبان درباره تاثیر سوابق تحصیلی گفت: برخی از داوطلبان معتقدند که یک نفر در سال 91 یک نفر در سال 89 دیپلم گرفته و درجه سختی و آسانی امتحانات متفاوت بوده است و از همین رو داوطلبان با مشکل مواجه می شوند اما ما برای رفع این مشکل درس به درس نمرات را در چهار سال پایانی فرد داوطلب تراز می کنیم و آن را با روش های علمی و آماری به گونه ای که اثر سختی و دشواری را از بین ببرد لحاظ می کنیم.

وی درباره قانون جامع ایثارگران و سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری 93 گفت: قانون جامع ایثارگران در سال 91 پس از کش و قوس فراوان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و دو تغییر در بحث استفاده کنندگان از سهمیه ایثارگران در کنکور داشت.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: بر اساس این قانون فرزندان جانبازان 25 تا 49 درصد هم که پیش از این در صورتی که سهمیه شاهد خالی می ماند از آن استفاده می کردند، حال این سهمیه برای کل ایثارگران شامل فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان و ایثارگران غیر از رزمندگان 20 درصد تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: حد نصاب های قبولی برای استفاده کنندگان از این سهمیه در علوم پزشکی از 75 درصد به 80 درصد رسیده و برای بقیه رشته ها حدنصاب 70 درصد است. البته جزئیات این سهمیه ها و چرخش سهمیه ای در دفترچه شماره 2 کنکور در زمان انتخاب رشته منتشر می شود.