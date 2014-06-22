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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۳

پیگیری رانت ارزی در دستور کار دولت؛

ماجرای مداخله 20 میلیارد دلاری در بازار ارز/ جهانگیری: صدای رانتی‌ها از سایرین بلندتر است!

ماجرای مداخله 20 میلیارد دلاری در بازار ارز/ جهانگیری: صدای رانتی‌ها از سایرین بلندتر است!

معاون اول رئیس جمهور از تخصیص 20 میلیارد دلار ارز در سال 89 و 90 برای مداخله در بازار ارز سخن گفت و تاکید کرد: متاسفانه افرادی که رانت بیشتری در اختیار دارند، صدایشان در مبارزه با رانت از سایرین بلندتر است تا رقبا را از صحنه خارج کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در همایش روز ملی اصناف گفت: یکی از برنامه های جدی دولت مبارزه با فساد است که بر این اساس، دستور داده شده تا  هر مصوبه ای که از سوی دولت ارائه می شود، بلافاصله بر روی سایت دولت قرار گیرد، این درحالی است که متاسفانه افرادی که از رانت‌های بیشتری بهره می گیرند، صدایشان از همه بلندتر است تا رقبایشان را از صحنه خارج کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: تا به حال به مردم نگفته ایم که در طول سال‌های 89 و 90 بیش از 20 میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصیص داده شد تا قیمت ارز را پایین بیاورند و افرادی دلار 1226 تومانی از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علی رغم اینکه کالاهایشان قیمت‌گذاری شده بود اما کالا را با قیمت آزاد عرضه کردند.

وی تصریح کرد: به این رانت‌ها رسیدگی خواهد شد و دولت مصمم است که با فساد نه با رویکرد شعاری و حرکت سیاسی مقابله کند.

جهانگیری گفت: یکی از آسیب‌های اصلی مبارزه با فساد برخوردهای شعاری است در حالی که فساد در کشور سیستمی شده و باید با آن به صورت سیستمی و علمی مبارزه کردند.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت مصمم است تا از رکود تورمی خارج شود و بر این اساس، برنامه های زیادی را تدوین کرده است که تشکل‌های صنفی نیز می توانند در اجرای موفق آن تاثیر گذار باشند.

وی از اصناف درخواست کرد تا بیش از گذشته یاری رسان دولت باشد و البته نظام های توزیع خود را نیز اصلاح کنند.

جهانگیری در ادامه با اشاره  به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان خاطر نشان کرد: در بخش عرضه کالا هیچگونه دغدغه ای نداریم و کالا به اندازه کافی در شبکه توزیع قرار گرفته است که امیدواریم با همت اصناف آرامش بر بازار حاکم شود.

جهانگیری اظهارداشت: براساس تصمیم دولت 29 درصد از منابع درآمدهای نفتی در سال  جاری به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و بر این اساس، در سال جاری 37 میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود.

کد مطلب 2316874

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