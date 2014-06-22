ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت اجناس در بازار ساری

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ساری بعد از ظهر یکشنبه در ستاد تنظیم بازار شهرستان با اشاره به در پیش بودن ماه رمضان گفت: اقلام مصرفی و ضروری مردم در آستانه ماه مبارک رمضان به قیمت دولتی و تعاونی طوری توزیع شود تا همه شهروندان امکان تامین اقلام را داشته باشند.



وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ماه پرخیر و برکت رمضان در اجرای اقدامات جهت تنظیم بازار تمهیدات لازم لحاظ شود که کالاها و اقلام مصرفی خانوارها با دسترسی آسان و با قیمت مناسب و همچنین به میزان کافی در اختیار مردم قرار گیرد تا شهروندان دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند..



واحدی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام مبارک ماه رمضان افراد سود جو با مدیریت اقلام ضروری را در انبارها احتکار کرده و سعی در افزایش قیمت کالاها در بازار را خواهند داشت، لذا باید نظارت را بر بازار افزایش یابد زیرا افزایش قیمت کالاها به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست مگر اینکه موضوع بصورت مصوبه توسط مقامات مربوطه اعلام شود.



فرماندار با تاکید بر اینکه کلیه مدیران اجرایی و دستگاه های متولی باید تلاش مضاعفی برای تامین کالاهای اساسی مردم داشته باشند، گفت: برخورد جدی و قانونی با اخلال‌گران اقتصادی و گران‌ فروشان صورت گیرد.



واحدی با تاکید براینکه اصناف با توان و انرژ ی جدید گام در این عرصه نهاده است، ابراز داشت: اعضای ستاد تنظیم بازار با هم افزایی و اتحاد رضایت شهروندان را فراهم کنند.



معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ساری نیز با تاکید براینکه جلسات ستاد براساس سیاست گذاری برگزار می شود خاطر نشان کرد: تمام امورات و زیر ساخت ها باید بصورت عملیاتی در داخل بازار و با رضایت مندی شهروندان صورت گیرد.



وی با اشاره خدمات رسانی مطلوب برای شهروندان گفت: کالاهای اساسی برای ماه مبارک رمضان در مرحله اول شامل مرغ ،گوشت قرمز ،برنج و شکراست.



طهمورث قاسم نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری نیز در این جلسه اظهار داشت : در راستاي كنترل قيمت‌ها و تامين اقلام پر مصرف در اين ايام و تنظيم بازار كالاهاي اساسي توزیع کالا ،در مراکز توزیع صورت خواهد گرفت.



وی ابراز کرد: دراين راستا تلاش می شود تا با استفاده از توان اجرايي اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي و توليدكنندگان محصولات كشاورزي، لبني، پروتئيني، فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره‌اي، ميادين ميوه و تره‌بار كالاها با كيفيت و قيمت مناسب مناسب عرضه شود.



قاسم نژاد يادآور مي شود: همچنین در روستاها و بخش ها جهت توزيع كالاهاي طرح ضيافت، از تعاونی های روستایی كه از شرايط لازم برخوردار می باشند، استفاده خواهد شد.