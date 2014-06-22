میدان انقلاب همچنان بدون نماد/ فراخوان شهرداری برای طراحی نماد جدید

به گزارش خبرنگار مهر ، میدان انقلاب سالها است که بی نماد است ،مدیران شهری می گویند به دنبال طرحی هستند که در شان این میدان مهم پایتخت باشد و برای رسیدن به نماد دلخواهشان برای دومین بار طی فراخوانی از هنرمندان خواسته اند برای این میدان نمادی مناسب طراحی کنند . هر چند در فراخوان نخست هم طرحی برگزیده شد اما مسئولان زیباسازی پس از مدت ها بلاتکلیفی طراح از اجرای آن سرباز زدند .

مرتضی گودرزی‌دیباج مدیر مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری تابستان سال گذشته اعلام کرده بود :با طرح حجمی میدان انقلاب تهران به سازمان زیباسازی شهرداری تهران ارائه و تایید نهایی شده است و ما چند ماهی است كه منتظریم تا سازمان زیباسازی شهرداری تهران برای اجرایی شدن این طرح اقدام كند. برای به اجرا در آمدن طرح حجمی میدان انقلاب، ماه هاست منتظر اقدام سازمان زیباسازی شهرداری تهران هستیم. حدود یك سال پیش توافقی بین مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری و سازمان زیباسازی شهرداری تهران برای طراحی میدان انقلاب تهران صورت گرفت.

اولین نماد میدان انقلاب

ساخت و نصب نماد قدیمی میدان انقلاب به سال 1361 بر می گردد که ایرج اسکندری هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز این نماد را طراحی کرد و فریدون صدیقی هنرمند مجسمه‌ساز و فرزند ابوالحسن‌خان صدیقی مجسمه‌ساز شهیر ایرانی آن را ساخت این نماد بعد از 25 سال، تابستان سال 86 به دنبال ساخت ایستگاه انقلاب در خط چهار مترو، از جایگاه‌اش برداشته شد.

به گفته مسئولان شهری قرار بود بعد از اتمام عملیات عمرانی، دوباره این نماد به میدان بازگردانده شود ولی ایستگاه متروی میدان انقلاب افتتاح شد ولی هیچ نمادی در میدان نصب نشد و آن نماد جای خود را به گنبدی مسطح داد که گاه و بیگاه خود را محصور در تبلیغات سودآوری می‌دید که مانع از دیده شدن آن توسط مردم می‌شد. حال اینکه این گنبد متهم به داشتن نماد ستاره داوود و چند نماد ماسونی دیگر شد و دردسرهای زیادی را پشت سر گذاشت تا این نمادها از این گنبد برداشته شد .

مجسمه نماد میدان انقلاب که با شروع ساخت خط چهار مترو از این میدان برداشته شده بود، پس از انجام زیباسازی به میدان بازگردانده ولی وعده قرارگیری آن بر روی گنبد وسط میدان محقق نشد و نماد قدیمی میدان انقلاب به ضلع غربی میدان برده شد.

اما نماد این میدان سال ها است بلاتکلیف است و منتظر نهایی شدن طرحی که به گفته مسئولان شهری در شان این میدان باشد .

طرح ها ی میدان انقلاب تایید نشد

علی کامیاب ،مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران درباره تاخیر در نصب نماد میدان انقلاب می گوید :در خصوص طراحی این نماد فراخوانی منتشر شد که هیچکدام از آثار ارسالی مورد تایید هنری قرار نگرفت که امیدواریم طرحی در خور این میدان طراحی شود.

دومین فراخوان برای طراحی میدان انقلاب

اما دوباره سازمان زیباسازی شهر تهران با انتشار فراخوانی برای طراحی نماد حجمی میدان انقلاب اسلامی تهران، از هنرمندان هنرهای شهری، طراحان، مجسمه سازان و اساتید صاحب نام در عرصه معماری شهری دعوت به همکاری کرده است .

هادی مظفری معاون فرهنگی و هنرهای شهری این سازمان با تاکید بر اهمیت میدان انقلاب، می گوید: با توجه به اهمیت میدان انقلاب به عنوان یکی از نقاط مرجع پایتخت و به منظور ساماندهی پروژه میدان، طراحی نماد حجمی این میدان در دستور کار سازمان زیباسازی شهر تهران قرار گرفته است.

مظفری با اشاره به انتشار فراخوان طراحی نماد این میدان، ادامه می دهد: با توجه به تدوین نقشه راه و همتی که سازمان زیباسازی شهر تهران داشته است، پیش بینی می شود بازپیرایی و ساماندهی این میدان و

همچنین معرفی و رونمایی از این نماد تا پایان سال 93 به اتمام برسد.

وی در ادامه به ساختار فیزیکی میدان انقلاب و عناصر معماری فضا، زوایای دید و خوانش مخاطب پیاده و سواره و قابلیت های محیطی آن، اشاره می کند و می گوید: بنای گنبدکنونی واقع در میدان غیرقابل حذف بوده و این گنبد می تواند وزن حداکثر چهارتن را برای نماد حجمی، تحمل کند.

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه بررسی لایه های تاریخی به ویژه لایه های هویتی این میدان نشان از نقش پر رنگ این مکان در سیر تحولات اجتماعی، سیاسی ایران و وقایع انقلاب اسلامی به ویژه در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی را دارد، گمی گوید: انتظار داریم، هنرمندان و طراحان طرح و اثری را ارائه کنند که هویت گرا و منطبق با متن وقایع تاریخی و ملهم از رویدادهای اجتماعی و حماسی میدان بوده و قابلیت نماد شدن به عنوان تصویری از میدان انقلاب اسلامی تهران در مجامع رسانه ای بین‌المللی را داشته باشد.

به گفته مظفری، یکی از ویژگی های شاخص این فراخوان، شرکت 23 نفر از هنرمندان و اساتید بزرگ و صاحب نام و با تجربه در حوزه مجسمه سازی، طراحی، معماری و هنرهای شهری در کنار هنرمندان جوان است.

این فراخوان توسط، محمد بهشتی، مهدی چمران، جبیب الله صادقی، مهدی حجت، طاهر شیخ‌ الحکمایی و محمد حسین حلیمی داوری می شود.



