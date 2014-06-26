به گزارش خبرگزاری مهر،«مارسلینو مدینا گونزالس» قائم مقام وزیر روابط خارجی کوبا که به تهران سفر کرده است، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

محمد جواد ظریف در این دیدار بر تداوم همکاریهای دو کشور در حوزه روابط دو جانبه و عرصه بین المللی تاکید و از مواضع کوبا در حمایت از حق انرژی صلح امیز هسته ای کشورمان تشکر و قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 تاکید کرد: ایران آماده رسیدن به راه حل است و در این رابطه پیشنهادهای معقولی ارائه داده است اما ممکن است طرف مقابل با زیاده‌خواهی مانع توافق شود که در آن صورت مانع به بن‌بست رسیدن مذاکرات برای دنیا مشخص خواهد شد.

«مارسلینو مدینا گونزالس» قائم مقام وزیر روابط خارجی کوبا نیز در این دیدار از فعالیتها و تلاشهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کنونی جنبش عدم تعهد تشکر کرد و افزود : ایران در شرایط پیچیده و بغرنج کنونی در عرصه بین المللی به خوبی جنبش عدم تعهد را مدیریت کرده است.

وی بر تداوم همکاری نزدیک دو کشور در مجامع بین المللی تاکید کرد.