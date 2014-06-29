به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، فرانک دارابونت تهیه کننده اجرایی سریال «The Walking Dead» در حال مذاکره برای کارگردانی فیلم «شکارچی» است. این فیلم با الهام از داستان فیلم «سفیدبرفی و شکارچی» ساخته می شود و داستانی جداگانه دارد.

کریس هموزوورت بار دیگر در نقش شکارچی ظاهر می شود و شارلیز ترون هم که شخصیت منفی داستان بود، در فیلم جدید هم نقش آفرینی می کند اما همانطور که قبلا هم اعلام شده بود، کریستن استوارت در این فیلم حضور نخواهد داشت.

دارابونت کارگردانی ادامه داستان این مجموعه را از دستان روپرت سندرز خواهد گرفت. فیلم سندرز که سال 2012 اکران شد، سراسر جهان مبلغ قابل توجه 396.6 میلیون دلار فروش داشت. معمولا وقتی که کمپانی یونیورسال به دنبال یک کارگردان برای ساخت فیلم هایش می گردد گزینه های بسیاری را بررسی می کند، اما این بار انتخاب آن ها تنها میان فرانک دارابونت و گوین او کانر (کارگردان فیلم «مبارز») بود.

فرانک دارابونت کارگردان فیلم های شناخته شده و فراموش نشدنی مانند «رستگاری شاوشنگ»، «گرین مایل» و «باشکوه» است. او از سال 2007 تا کنون که فیلم «مه» را ساخت، دیگر فیلمی کارگردانی نکرده است. او سریال آخرالزمانی زامبی‌ها یعنی «The Walking Dead» را تولید کرد و به عنوان تهیه کننده اجرایی نیز در آن حضور داشت، اما بعد از مشکلات به وجود آمده در سال 2011 از این سریال بیرون رفت.