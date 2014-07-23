به گزارش خبرنگار مهر، در حکم مقام معظم رهبری برای محمد سعیدی کیا آمده است: "با انقضاء مدت مسئولیت تمدید شده‌ جناب آقای مهندس محمّد فروزنده در بنیاد مستضعفان و با تشکر و تقدیر فراوان از زحمات و تلاشهای مستمر و ارزشمند ایشان در انسجام و انضباط و اصلاح آن بنیاد و ارتقاء بهره‌وری و ظرفیت آن در طول پانزده سال گذشته، جنابعالی را برای مدت پنج سال به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب می‌کنم.

امیدوارم با تعهد و مدیریت و امانت و پشتکاری که در جنابعالی مشهود است، بتوانید با حفظ و استفاده بهینه از این مجموعه و بهره‌گیری از تمامی توان و امکانات موجود که متعلق به بیت المال کشور است، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و دستور العملهای ابلاغی در خدمت بایسته و شایسته به محرومان و مستضعفان و ارتقاء سطح زندگی مادّی و معنوی آنان و تحقق اهداف عالیه بنیاد موفق باشید و توفیق الهی شامل حال شما باشد."

سعیدی کیا کیست

به گزارش مهر، محمد سعیدی‌کیا در سال 1325 در اصفهان متولد شد. وی مدرک کارشناسی ارشد را در رشته راه و ساختمان از دانشگاه امیرکبیر تهران دریافت کرد.

سعیدی کیا عهده دار مسئولیت‌های زیادی در دوره های مختلف ریاست جمهوری بود. براین اساس وی وزیر راه و ترابری در دولت میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی از سال 1364 تا 1372 بوده است. همچنین سمت وزیر جهاد سازندگی در دوره محمد خاتمی از سال 1376 تا 1379 را داشت.

وی همچنین در سال 1384 از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب شد اما بنابه دلایلی که گفته می شود عمده آن اختلاف بر سر اجرای پروژه مسکن مهر بود، در دور دوم دولت احمدی نژاد، نیکزاد جای وی را گرفت.

سعیدی کیا همچنین در سال 1392 در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بود. در ادامه وی در 29 مهر سال گذشته از سوی اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولت یازهم به عنوان قائم مقام و معاون هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شده بود.









