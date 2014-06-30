جزئیات شرکت در رشته های شرایط خاص کنکور 93/ اعلام آخرین مهلت

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اطلاعیه مربوط به شرکت داوطلبان کنکور سراسری 93 در این دوره از پذیرش در رشته های شرایط خاص که به صورت متمرکز دانشجو می پذیرند در 31 خردادماه به اطلاع داوطلبان رسیده است اما با توجه به پایان فرآیند برگزاری آزمون داوطلبان تا 10 تیرماه فرصت دارند این ابراز علاقمندی را در فرم های ثبت نام خود تایید کنند.

وی افزود: هر داوطلب می تواند دو رشته از رشته های دارای شرایط خاص با پذیرش متمرکز دانشجو را انتخاب کند.

به گزارش مهر، رشته‌هاي‌ داراي شرايط خاص رشته‌هايي هستند كه نياز به‌ اقداماتي‌ نظير مصاحبه‌، معاينه‌ و آزمون علمي و يا عملي دارند و داوطلبان‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ اينگونه‌ رشته‌ها بايد شماره موارد را از جداول مربوطه استخراج و حداكثر دو مورد از اين موارد را در سايت سازمان درج کند و در صورتي‌كه‌ نام آنان‌ در رديف‌ معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي‌ مذكور براي‌ مصاحبه‌ و معاينه‌ اعلام‌ شود (اعم‌ از اينكه‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاينه‌ و آزمون علمي و يا عملي شركت‌ کنند یا خیر) بايد در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌، كدرشته‌ يا كدرشته‌هاي‌ مذكور را به‌ عنوان‌ يك‌ يا چند رشته از انتخاب‌هاي‌ مجاز خود به‌ نحوي‌ كه‌ در دفترچه‌ شماره 2 (دفترچه‌ انتخاب‌ رشته‌) منعكس‌ می شود فقط از اولويت يكم تا اولويت‌ نهم انتخاب کنند.

داوطلبان‌ شماره‌ مورد يا موارد مربوط به رشته‌هاي‌ مورد علاقه‌ خود را از جدول شماره 1 (براي‌ داوطلبان‌ گروههاي آزمايشي علوم‌رياضي‌‌وفني‌، علوم‌‌تجربي‌، علوم‌‌انساني و هنر‌)، جدول‌ شماره 5 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌)، جدول‌ شماره 8 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي‌)، جدول‌ شماره 12 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌) و جدول‌ شماره 15 (داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر) استخراج‌ و انتخاب کنند.

تذكرات مهم:

1- آن ‌دسته ‌از داوطلباني‌كه‌ علاقه‌مندي‌ خود را به ‌هر يك از رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه امام صادق(ع) و يا دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري/ دادگستري، در زمان ثبت‌نام آزمون سراسري ازطريق سايت دانشگاه ذيربط اعلام کرده اند نياز به اقدام خاصي در اين مرحله ندارند.

2- متقاضيان دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري چنانچه مجاز به انتخاب رشته شوند و در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت اين دانشگاه در مردادماه قرار گيرند، لازم است در زمان انتخاب رشته، كدرشته‌هاي تحصيلي اين دانشگاه را تا اولويت نهم و قبل از دهم انتخاب کنند.

3- متقاضيان رشته‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي واحدهاي( بندرعباس، تهران، سنندج و زاهدان) و دانشگاه صنعتي مالك اشتر لازم است شماره مورد و يا موارد را از گروه‌ آزمايشي‌ مربوط استخراج و در سايت سازمان درج کنند، در صورتي‌ كه متقاضيان هر يك از رشته‌هاي فوق‌الذكر‌ در رديف‌ معرفي‌شدگان ‌چند برابر ظرفيت قرار گيرند، به‌ هنگام ‌انتخاب ‌رشته‌ لازم‌ است‌ كدرشته‌ يا كدرشته‌هاي ‌مربوط را از اولويت‌ اول‌ انتخابي‌ تا حداكثر اولويت‌ سي‌ام‌ در هر اولويتي‌ كه‌ علاقه‌مند باشند انتخاب‌ كنند و داوطلباني‌ كه‌ دو مورد از موردهاي‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمايشي ‌خود را انتخاب‌ كرده‌اند، مجاز هستند علاوه‌ بر دو مورد انتخابي‌، شماره موارد مربوط به رشته‌هاي‌ دانشگاه‌هاي فوق را نيز به ‌عنوان‌ مورد سوم‌ انتخاب‌ کنند.

4- ملاك نهايي براي ظرفيتها، عنوان رشته‌ها و نيمسال پذيرش براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، موارد درج شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته(دفترچه شماره 2) خواهد بود.

مؤسساتي كه در رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص از بين داوطلبان چند گروه آزمايشي دانشجو مي‌پذيرند شامل دانشگاه شهيد مطهري، دانشگاه غيردولتي -غيرانتفاعي سوره تهران، دانشگاه مذاهب اسلامي، دانشگاه ‌صنعتي ‌مالك ‌اشتر، دانشگاه علوم ‌پزشكي ‌ارتش ج.ا.ا، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران است.