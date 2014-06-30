اورژانس سال گذشته 2 میلیون ماموریت در کشور انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سرور غروب یکشنبه در جلسه اعضای ستاد مدیریت بحران که با استاندار قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه در کشور سالانه بیش از 600 هزار نفر از تصادفات ناشی از حوادث ترافیکی مجروح و بیش از 18 هزار نفر کشته می‌شوند، اظهار کرد: تصادفات جاده ای، 6 درصد درآمد ناخالص ملی را می بلعد.

وی با اشاره به طرح SOS ادامه داد: کار علمی و تحقیقی مناسبی در زمینه پاسخ دهی به حوادث ایجاد شد و مطالعه ای در طول یک سال به بررسی و جمع آوری تجارب دیگر کشورها در زمینه مدیریت حوادث رخ داد.

سرور خاطرنشان کرد: اورژانس کشور در سال گذشته قریب به دو و نیم میلیون ماموریت انجام داده است که 500 هزار ماموریت مرتبط به حوادث ترافیکی و اعزام آمبولانس به صحنه بوده است.

به گفته معاون فنی اورژانس کشور، در استان قم 21 هزار ماموریت در حوزه ترافیکی انجام شده است که 56 ماموریت در روز ثبت شده است.

شماره‌های امدادی ادغام می‌شوند

حمیدرضا خانکه، که معاون فنی اورژانس در این جلسه، او را یکی از ده نخبه جهان در زمینه مدیریت بحران معرفی کرد، استاد دانشگاه، مشاور پارلمان اروپا در بحث حوادث و مدیریت بحران است.

وی همراه با گروهی متشکل از کارشناسان حوزه مدیریت بحران در طول یک سال گذشته و بعد از سانحه خونین اتوبان قم ـ تهران دست به تحقیقی زد که نتیجه آن به زودی در استان قم اجرایی خواهد شد.

این استاد دانشگاه افزود: این تحقیق با هدف افزایش هماهنگی سازمان‌ها در حوادث انجام شد و اقدامات صورت گرفته در این زمینه در 50 کشور مورد توجه قرار گرفت و نظرات نخبگان داخلی و خارجی بررسی شد.

وی اظهار داشت: نتایج نشان داد در زمینه برنامه ریزی، ارتباط و همکاری گروهی، استفاده از منابع مشکلاتی وجود دارد و دوباره کاری و از دست رفتن منابع به میزان زیاد صورت می گیرد.

خانکه اشاره کرد: تعدد سازمان‌های مسئول، عدم اطلاع رسانی به موقع، داشتن شماره‌های متعدد امدادی، ساختار سازمانی و ادبیات متفاوت، عدم هماهنگی بین سازمانی، عدم دسترسی به منابع، موازی کاری و ... یه عنوان مشکلات موجود مورد توجه قرار گرفت و احصا شد.

وی ادامه داد: امروز در دنیا، سیستمی به نام دیسپچ مشترک، اعزام یا انتقال خدمات به صورت مشترک تعریف شده است که هدف این سیستم آن است که سازمان های درگیر امور امداد و نجات در زیر یک چتر سازمانی و مدیریتی خدمات خود را متمرکز کنند، اسم این سیستم در کشورهای مختلف متفاوت است اما اسم دیسپچ در همه کشورها وجود دارد.

به گفته خانکه، مطالعه صورت گرفته دو فاز داشت، اولین فاز بررسی الگوی سایر کشورها و استفاده از نظر متخصصان داخلی بود، فاز بعدی برگزاری نظر سنجی با جامعه آماری 32 هزار نفر مبنی بر شناخت شماره های امدادی بین این افراد بود.

این استاد دانشگاه افزود: پیشنهاد دادیم با ادغام شماره های امدادی، طرح به صورت پایلوت و در چهار فاز سه ماه انجام شود و بعد در سطح کشور اجرایی شود.

اجرای طرح به این صورت است که تماس گیرنده با شماره امدادی تماس می‌گیرد فردی که تلفن را جواب می‌دهد سعی می‌کند در حین مشاوره نیاز به خدمت را تشخیص دهد و دستگاه امدادی و خدماتی مورد نظر را به منطقه اعزام می‌کند.