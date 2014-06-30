به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوان‎پی‎او، دولت محلی سین کیانگ اعلام کرد که در ماه رمضان برگزاری مراسم های ویژه این ماه از سوی مسلمانان ممنوع است.

بر همین اساس برای جلوگیری از تجمع مسلمانان در مساجد سین کیانگ در ماه رمضان نیز قرار است جلسات حزب کمونیست در مساجد این استان برگزار شوند.

از سوی دیگر اعلام شده که برخی از کارفرمایان چینی در سین کیانگ اعلام کرده اند که گرفتن روزه برای کارگران مسلمان ممنوع است. این دستور برای جلوگیری از کاهش تولید محصولات در کارخانه های سین کیانگ صادر شده است.

در خصوص اقدامات دولت چین در سین کیانگ، رویترز نیز در خبری از محکوم شدن 113 نفر از مردم این استان به زندان های بلند مدت به اتهام شرکت در ناآرامی ها خبر داده است.

این 113 نفر به دلیل اتهامات وارد شده از 10 سال زندان تا حبس ابد محکوم شده اند.

سین کیانگ استان مسلمان نشین چین است که پکن مردم آن را به تلاش برای استقلال و جدایی از چین متهم می کند در همین رابطه درگیری هایی میان پلیس چین و مردم این استان رخ داده که در اغلب آنها تعدادی زیادی از ساکنان این استان کشته شده اند.

در همین رابطه چهارشنبه هفته گذشته نیز 11 نفر از مردم سین کیانگ به زندان های بلند مدت محکوم شده بودند.

البته این درگیری ها موجب شده تا برخی از گروه های افراطی نیز در سین کیانگ فعال شوند و اعضای آنها حملاتی را با سلاح سرد علیه مردم در اماکن پرتردد همچون ایستگاه های اتوبوس انجام بدهند.

در همین رابطه مدتی قل گزارش هایی در مورد سفر افراطیون چینی از سین کیانگ به چین برای حضور در جمع گروه های تروریستی منتشر شده بود.