  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

برگزاری کنسرت موسیقی پاپ در جزیره کیش

برگزاری کنسرت موسیقی پاپ در جزیره کیش

جشنواره کنسرت‌های تابستانه کیش با اجرای مرتضی پاشایی، مازیار فلاحی و شهرام شکوهی ادامه پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بهنام صفوی، امید حاجیلی و امیر یگانه، این بار 3 خواننده دیگر برای اجرای کنسرت در جشنواره کنسرت‌های تابستانه به جزیره کیش می‌روند.

 مرتضی پاشایی و مازیار فلاحی خواننده آلبوم‌های محبوب «قلب یخی» و «لعنت به من» به همراه شهرام شکوهی خواننده 2 آلبوم «مدارا» و «کولی عشق» در تالار شهر جزیره کیش برای علاقه مندان خود کنسرت برگزار می‌کنند.

 مرتضی پاشایی روز سه شنبه 10 تیر، مازیا فلاحی روز چهارشنبه 11 تیر و شهرام شکوهی روز پنجشنبه 12 تیرماه به همراه گروه های ارکستر خود به اجرای قطعات خود خواهند پرداخت.

علاقه مندان می توانند بلیت های این کنسرت‌ها را از کانترهای گردشگری جزیره کیش و یا تالار شهر تهیه کنند.

جشنواره کنسرت‌های تابستانه کیش به همت شرکت هلدینگ مهکام و علی آقایی نسب برگزار می‌شود.

کد مطلب 2322436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها