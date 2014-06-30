برگزاری کنسرت موسیقی پاپ در جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بهنام صفوی، امید حاجیلی و امیر یگانه، این بار 3 خواننده دیگر برای اجرای کنسرت در جشنواره کنسرتهای تابستانه به جزیره کیش میروند.
مرتضی پاشایی و مازیار فلاحی خواننده آلبومهای محبوب «قلب یخی» و «لعنت به من» به همراه شهرام شکوهی خواننده 2 آلبوم «مدارا» و «کولی عشق» در تالار شهر جزیره کیش برای علاقه مندان خود کنسرت برگزار میکنند.
مرتضی پاشایی روز سه شنبه 10 تیر، مازیا فلاحی روز چهارشنبه 11 تیر و شهرام شکوهی روز پنجشنبه 12 تیرماه به همراه گروه های ارکستر خود به اجرای قطعات خود خواهند پرداخت.
علاقه مندان می توانند بلیت های این کنسرتها را از کانترهای گردشگری جزیره کیش و یا تالار شهر تهیه کنند.
جشنواره کنسرتهای تابستانه کیش به همت شرکت هلدینگ مهکام و علی آقایی نسب برگزار میشود.
